Economisire-creditare pentru domeniul locativ, la Raiffeisen Banca pentru Locuinţe

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) are în evidenţă peste 100.000 de clienţi, cu o sumă contractată de aproximativ 450 milioane euro, iar suma economisită de clienţi de-a lungul celor cinci ani de activitate a RBL s-a ridicat la aproximativ 60 milioane euro, a anunţat ieri instituţia bancară. În conturile clienţilor RBL au intrat circa 15 milioane de euro, reprezentînd cuantumul primei de stat aferente economiilor realizate din 2004 pînă în prezent. „Raiffeisen Banca pentru Locuinţe a venit în 2004 cu un produs cu totul nou pentru piaţa bancară românească. De-a lungul celor cinci ani de funcţionare ne-am confruntat cu comportamente îndreptate mai ales spre creditare. Acum putem spune că a avut loc o conştientizare a importanţei, siguranţei şi avantajelor sistemului de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ“, a declarat preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, Alexandru Ciobanu. Raiffeisen Banca pentru Locuinţe oferă produse de economisire-creditare orientate exclusiv spre îmbunătăţirea situaţiei locative. În acest sens, cei care încheie astfel de contracte trebuie să economisească o perioadă, după care pot obţine credite în lei, cu dobînzi fixe pe toată perioada creditului, mult sub nivelul pieţei, de 6% pe an. Pe toată perioada de economisire, clienţii primesc la depunerile anuale o primă de stat de 25% pe an - pînă la 250 de euro, la care se adaugă o dobîndă de 3% oferită de bancă.