Economisitul: misiune (aproape) imposibilă

Aproximativ 25% dintre românii din mediul urban caută întâi să economisească şi apoi să cheltuiască bugetul disponibil, în timp ce restul obişnuiesc mai întâi să cheltuiască şi să economisească ceea ce rămâne, arată un studiu efectuat de Novel Research şi Provident Financial România. „Cei care au învăţat să economisească vor face asta şi în viitor, dar cei care nu au economisit până acum nu cred că se vor schimba prea curând. Comparativ cu 2011 - 2012, lucrurile nu s-au schimbat deloc - doar circa 48% dintre români pun bani deoparte”, spune reprezentantul Novel Research, Marian Marcu. Studiul mai relevă şi că românii acordă mare atenţie cheltuielilor zilnice şi caută în permanenţă să-şi optimizeze bugetul personal. Astfel, opt din zece consumatori români urmăresc evoluţia bugetului personal, deşi doar 13,5% ţin o evidenţă scrisă a veniturilor şi cheltuielilor. Totodată, peste 57% dintre cei chestionaţi consideră că au un nivel de trai mediu sau peste medie şi îşi pot permite să cumpere bunuri mai scumpe, chiar dacă fac uneori sacrificii în alte domenii, în timp ce doar 3% susţin că au un buget suficient pentru tot ceea ce le este necesar. „Peste 14,3% dintre români se încadrează întotdeauna în veniturile obţinute, în timp ce 22% nu reuşesc aproape niciodată să cheltuiască mai puţin decât câştigă”, mai spune Marcu. Nu în ultimul rând, şapte din zece români resimt datoriile ca pe un disconfort psihic, dar peste două treimi dintre ei spun că gradul personal de îndatorare nu reprezintă un motiv de îngrijorare, fiind convinşi că vor găsi cea mai bună soluţie pentru a-şi reechilibra bugetul. Numai 8,9% percep datoriile drept un factor de stres şi consideră că nu au la îndemână soluţii pentru a le achita, potrivit studiului Novel. Tendinţa este mai pronunţată în cazul păturii sărace şi private de educaţie financiară, care alocă un timp mai mare pentru gestionarea banilor.