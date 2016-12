Economiştii „taxează” impozitul diferenţiat

UŞOR DE FENTAT O cotă diferenţiată de impozitare ar încuraja în continuare evaziunea fiscală, pentru că mulţi români vor declara venituri mai mici decât în realitate, iar sistemul de sănătate va rămâne slab finanţat, consideră economistul-şef al Volksbank România, Melania Hăncilă. Premierul Victor Ponta a declarat ieri că USL vrea ca cea mai folosită cotă de impozitare pe viitor să fie cea actuală de 16%, dar apreciază că celor cu venituri mici ar trebui să li se aplice o cotă scăzută, între 8 şi 12%. „În opinia mea, nu este de dorit o asemenea măsură, mai ales că în România gradul de colectare a taxelor şi impozitelor este foarte scăzut în comparaţie cu alte ţări către care tindem”, spune Hăncilă.

FMI NU DĂ OK Şi economistul Ilie Şerbănescu este de aceeaşi părere, spunând că o cotă diferenţiată nu va fi admisă de Fondul Monetar Internaţional; în plus, ar trebui compensată cu o creştere a impozitelor pe averi. „Cei care au dobândit averi să plătească mai mult. La noi în ţară sunt subimpozitate averile, proprietăţile. Celor cu o casă, a doua casă, a treia casă, a patra casă, piscine, maşini, ar trebui să le fie mărite impozitele de trei - patru ori. Cine dă de la 20.000 euro în sus pentru o maşină înseamnă că se fuduleşte sau că fură bani, nu că are nevoie de o maşină”, spune Şerbănescu. Economistul mai arată că impozitele pe salariu „nu aduc bugetului statului mai nimic”: „80% dintre dările pe salarii sunt contribuţii pentru pensii şi sănătate. Deci, dacă se face o evaziune, se face pentru a eluda îndeosebi contribuţiile. FMI-ului nu îi place povestea şi atunci spune că nu există bani la buget. FMI-ul ţine cu bogaţii”.

MAI MULTĂ EVAZIUNE În privinţa cotei diferenţiate, părerile sunt împărţite. Analistul Florin Cîţu spunea recent că singura soluţie de creştere economică pentru România este reducerea fiscalităţii: „Cota unică ar trebui redusă de la 16 la 10%, CAS-ul cu patru puncte, în următorii doi ani, iar TVA de la 24 la 20%, până în 2014”. Unul dintre cei mai vehemenţi protestatari (dacă putem spune aşa) la adresa impozitului diferenţiat rămâne însă consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR) Lucian Croitoru. „Rata ar trebui lăsată acolo unde este acum, la 16%, să nu ne trezim cu vreo cotă de 40%”, a comentat Croitoru. În opinia sa, o astfel de măsură ar reduce consumul şi ar aduce cheltuieli mai mari pentru firme, susţinând astfel evaziunea fiscală.