Ecoul unionist se resimte în mediul academic constănțean

După marșul ”Luptă pentru Basarabia”, care s-a desfășurat zilele trecute în Capitală, ecoul unionist se resimte și în mediul academic constănțean. Luni, 24 octombrie, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța, prof. Vasile Nicoară, a declarat că nu poate rămâne indiferent la ceea ce se petrece în prezent în societate și i-a îndemnat pe elevi să contribuie prin forțele lor la unificarea țării. ”Suntem într-o perioadă de efervescență culturală și înțelegem să ne apropiem de jubileul aniversării a 100 de ani de la înființarea statului modern național. (...) Adresez elevilor îndemnul de a contribui prin forțele lor la unificarea țării. E un deziderat național și nu poate fi rupt de educație și de cultură!”, a precizat directorul colegiului. Potrivit lui, CNMB a dezvoltat un parteneriat cu liceul care poartă același nume din Chișinău. ”Săptămâna trecută am fost cu un grup de 30 de profesori la un schimb de experiență, chiar de ziua Chișinăului, și am făcut și o donație de rechizite și de carte școlară pentru colegii noștri de acolo. A fost un schimb foarte fructuos de mesaje, de sentimente și am constatat că sunt foarte dornici de a fi împreună și de a colabora”, a spus prof. Nicoară.