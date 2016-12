Ed Sheeran și Sam Smith, marii câștigători ai Brit Awards

Miercuri seară, la Londra a avut loc cea de-a 35-a ediție a galei Brit Awards, în care cântăreții Ed Sheeran și Sam Smith au fost vedetele. Seara de gală a avut, pe lângă emoțiile nominalizaților la premii, și un mic incident în care a fost implicată Madonna. Regina pop, care a cântat în cadrul galei pentru prima oară în ultimii 20 de ani, a căzut pe spate, de pe scenă, în timp ce interpreta ultima sa melodie, ”Living for Love”, din cauza unei... probleme vestimentare.

Solistul și compozitorul englez Ed Sheeran a câștigat la două dintre cele patru categorii de premii la care a fost nominalizat. El a primit premiul pentru cel mai bun solist britanic, dar și mult-râvnitul premiu pentru cel mai bun album, cu cel de-al doilea LP al său, denumit ”X”. Tânărul în vârstă de 24 de ani era vizibil surprins când a urcat pe scenă pentru a primi trofeul pentru cel mai bun album, o statuetă roz pal, concepută de artistul plastic britanic Tracey Emin. Cântărețul soul Sam Smith, de 22 de ani, care a fost nominalizat la cinci categorii de premii și s-a aflat în competiție directă cu Ed Sheeran la categoria cel mai bun album, a adăugat colecției sale de patru premii Grammy și trofeele Brit Awards la categoriile Global Success și cel mai bun debut.

Printre laureații serii se numără și Paloma Faith, care a câștigat premiul pentru cea mai bună cântăreață britanică, precum și duetul rock Royal Blood, care a învins trupa de băieți One Direction la categoria cea mai bună formație britanică. Premiul pentru cea mai bună artistă internațională i-a revenit lui Taylor Swift, care a deschis spectacolul. În cadrul galei au mai cântat și Take That, Kanye West și George Ezra. La aceeași categorie, rezervată însă formațiilor, s-a impus trupa rock americană Foo Fighters. Aceste premii sunt acordate anual în Regatul Unit începând din 1977. Cele mai multe premii au fost obținute de Robbie Williams, Annie Lennox, Take That, Oasis și Coldplay, fiecare dintre aceștia având cel puțin cinci trofee.