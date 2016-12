Eddie Murphy a renunţat la alcool de 18 ani

Actorul american de culoare Eddie Murphy este foarte mândru de performanţa sa de a nu mai fi pus o picătură de alcool în gură de 18 ani. Ultima dată s-a întâmplat în luna de miere cu fosta sa soţie, Nicole Mitchell. ”Atunci a fost ultima dată şi a doua oară în viaţa mea când m-am îmbătat. Mă gândeam că este bine şi am băut trei pahare de şampanie. Nu am băut mult. M-am simţit bine vreo cinci minute, gândindu-mă că este o lună de miere minunată”, a declarat vedeta. În plus, Eddie Murphy a mărturisit şi motivele: ”Nu beau deloc. Nu pot să o fac, pentru că voi vomita. Şi uneori mă uit cum se distrează beţivii şi eu nu pot”, a completat starul.