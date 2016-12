Eddie Murphy va primi Mark Twain Prize for American Humour

Actorul Eddie Murphy va primi distincţia Mark Twain Prize for American Humour din partea John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Starul american, protagonistul unor filme de celebre, precum ”Pariul / Trading Places” şi cele din franciza ”Poliţistul din Beverly Hills / Beverly Hills Cop”, va fi cel de-al 18-lea actor de comedie recompensat cu acest trofeu prestigios. Potrivit organizatorilor, starul american în vârstă de 54 de ani este ”unul dintre actorii afro-americani cu cel mai mare succes comercial din istoria industriei de filme”. Ca mulţi alţi actori de comedie americani, Eddie Murphy a devenit celebru după ce a colaborat la emisiunea de satiră şi varietăţi Saturday Night Live. Ulterior, actorul a avut succes în mai multe francize de comedie, precum ”Poliţistul din Beverly Hills”, ”Doctor Doolittle” şi ”Profesorul Trăsnit”, dar şi în franciza de animaţie ”Shrek”. Eddie Murphy va primi acest trofeu în cadrul unei gale oficiale care va avea loc la Kennedy Center Concert Hall din Washington, pe 18 octombrie.

În 2014, laureatul premiului Mark Twain a fost prezentatorul de televiziune Jay Leno. Printre precedenţii laureaţi ai premiului Mark Twain se numără Richard Pryor, Jonathan Winters, Carl Reiner, Whoopi Goldberg, Bob Newhart, Lily Tomlin, Lorne Michaels, Steve Martin, Neil Simon, Billy Crystal, George Carlin, Bill Cosby şi Tina Fey.