Eddie Van Halen a făcut cancer la limbă de la penele de chitară

Chitaristul american de origine olandeză Eddie Van Halen spune, la 15 ani de când a fost diagnosticat cu cancer la limbă, că penele de chitară au fost factorul care a favorizat apariţia acestei boli, iar în urma unei operaţii chirurgicale, o treime din limbă i-a fost extirpată. Muzicianul a fost tratat de cancer în 2000, fiind declarat vindecat doi ani mai târziu, povesteşte acesta într-un interviu acordat ”Billboard”. ”Foloseam pene de chitară din metal, din alamă şi cupru, pe care le ţineam întotdeauna în gură, exact în locul în care a apărut cancerul”, spune Van Halen. În plus, chitaristul spune că locuia practic într-un studio de înregistrări, încărcat cu energie electromagnetică. ”Fumam, luam multe droguri şi făceam o mulţime de alte lucruri, dar, în acelaşi timp, plămânii mei sunt curaţi. Asta este teoria mea, dar doctorii spun că este posibil să fie aşa”, a adăugat acesta.

Eddie Van Halen, în vârstă de 60 de ani, este compozitor şi producător muzical, fondator al formaţiei Van Halen, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2007. Este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti ai tuturor timpurilor şi unul dintre cei mai influenţi ai secolului XX. Numele său este asociat, în afara formaţiei Van Halen, care activează din 1972, cu artişti precum Brian May, Michael Jackson, LL Cool J, Sammy Hagar, Steve Lukather şi Black Sabbath.