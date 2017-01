Ediția aniversară „Folk You!”, în plină desfășurare

Acest sfârșit de săptămână stă sub semnul folkului, în sudul litoralului. Stațiunea Vama Veche găzduiește cea de-a zecea ediţie a Festivalului „Folk You! Florian Pittiş", care a debutat ieri seară, în fața câtorva mii de vamaioți, cu reprezentațiile concurenților ce aspiră la trofeu, dar și cu recitaluri ale unor artiști consacrați, precum Paula Seling, Nişte Băieţi, Alternosfera, Byron şi Kempes.

SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ Festivalul continuă atât astăzi, cât și mâine, cu noi recitaluri de excepție. În această seară, de la ora 18.00, vor concerta Cosmin Văman şi Alexandra Andrei, Ovidiu Scridon, Adrian Sărmășan, Proiectul Tivodar, Dinu Olăraşu, Emeric Set, Zoia Alecu, Trooper, Ducu Bertzi & Mihai Neniţă, Nicu Alifantis, OCS, Taxi, Pasărea Rock, Cristi Minculescu & Nuțu Olteanu Super Grup. Mâine, de la aceeași oră, publicul se va putea întâlni cu Contraste, Maria Gheorghiu, Basska, Alexandru Andrieş, Alina Manole Band, Ada Milea, Florin Chilian, Viţa de Vie, Travka, Celelalte Cuvinte şi Vama. Tot mâine seară va fi înmânat şi trofeul festivalului.

LANSĂRI ȘI ÎNTÂLNIRI CU FANII Totodată, Festivalul „Folk You!" include și lansări de albume, astfel că, ieri, Mihai Napu a venit cu discul „Iubirea divină", pe care l-a prezentat fanilor în premieră. Astăzi, la ora 17.00, pe plajă, la scena „Folk You!" va ajunge „Fericirea de luni" a Alinei Manole, iar mâine, folkistul constănțean Walter Ghicolescu va lansa „Cântec rockstit". De asemenea, cea de-a zecea ediţie a „Folk You! Florian Pittiş" va avea şi o trilogie de jam session. În fiecare seară, după terminarea concertelor, artiştii se vor întâlni cu publicul pe terasa localului La Şoni.

Evenimentul este organizat de Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă“, iar intrarea este liberă.