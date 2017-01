Ediție explozivă la Triathlon Challenge

Ajuns la a șaptea ediție, Triathlon Challenge Mamaia va oferi în acest an, în perioada 4-6 septembrie, un eveniment de gală grație fondului de premiere dublu, prezenței unor sportivi de top și punctelor în plus pentru clasificarea continentală. Aceste schimbări se datorează faptului că evenimentul organizat de Smartatletic a intrat într-un circuit de clasă, devenind Cupă Europeană Premium. Concursul de la Mamaia este cu atât mai important cu cât au loc maximum trei evenimente premium pe an la nivel de continent. În 2015, vor fi doar două cupe premium în Europa, Triathlon Challenge Mamaia și Holten Triathlon (Olanda), ceea ce plasează România în topul ţărilor cu un potenţial enorm de creştere din punct de vedere sportiv şi competiţional. În plus, Triathlon Challenge Mamaia este cel mai mare triatlon din Europa de Est și Balcani și reprezintă etapa finală din Romanian Triathlon Series.

LA UN PAS DE CUPA MONDIALĂ

Cupa Premium este pasul final dinaintea Cupei Mondiale, iar organizatorii concursului de la Mamaia speră ca, în scurt timp, acesta să ajungă la cel mai înalt nivel. Participanți din peste 20 de ţări se vor lupta la Mamaia pentru un fond de premii dublu față de anul trecut, 25.000 de euro, în timp ce punctajele în clasamentul ETU cresc spectaculos, de la 250 de puncte pentru cupa normală la 400 de puncte pentru cupa premium. În aceste condiții, există garanția că la Mamaia se vor întrece unii dintre cei mai buni triatloniști din lume, până ieri fiind deja înscriși peste 70 de băieți și 15 fete, printre care și doi români. În vârstă de 28 de ani, Alexandru Diaconu a participat la primul triatlon în 2004, la Timișoara. Competiția lui preferată este Ironman, deoarece îl forţează să-și depăşească limitele, iar cele mai importante rezultate din carieră sunt locul 19 la cursa de Ironman din 2009 și locul 13 la categoria sa de vârstă la Campionatul Mondial de HalfIronman din Las Vegas, în 2011. În vârstă de doar 20 de ani, Antoanela Manac, legitimată la CS Atena Constanța, este campioană națională și balcanică la duatlon, vicecampioană națională la triatlon și a obținut locul 11 la Cupa Europeană de la Alanya.