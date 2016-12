Edilii constănţeni le-au dat de lucru senatorilor USL

DOCUMENTARE 87 de senatori USL şi 60 de primari din judeţul Constanţa s-au „înfruntat”, marţi, în cadrul unei întâlniri organizate la Neptun, la iniţiativa vicepreşedintelui Senatului României, Nicolae Moga. Încă de anul trecut, senatorul Moga a încercat să-şi aducă colegii pe litoral, conştient fiind că numai aşa problemele primarilor constănţeni vor ajunge nemijlocit la urechile celor care au putere de decizie în ceea ce priveşte partea legislativă. „În 2012, suspendarea preşedintelui Băsescu ne-a dat peste cap programul. Anul acesta am reuşit să aduc pe litoral 90% din Senatul României în faţa primarilor, care să le spună ce aşteptări au de la ei”, a declarat Nicolae Moga. Ca întotdeauna, constănţenii dovedesc că sunt pregătiţi pentru orice înfruntare. Pentru a nu se pierde în prea multe detalii şi discuţii care să nu conducă la niciun rezultat, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a pregătit pentru fiecare din senatorii prezenţi câte un dosar în care se aflau 12 propuneri legislative şi nu doar titluri sau idei de modificări. De fapt, fiecare dosar conţinea 12 propuneri legislative cu toate informaţiile necesare, pe care senatorii le pot discuta şi aproba într-un timp foarte scurt. „Fiecare din cele 12 propuneri legislative se referă la problemele identificate de autorităţile locale şi care spun că odată modificate nu vor mai lăsa loc interpretărilor. Chiar dacă am fost iniţiatorul şi organizatorul acestei întâlniri istorice, după cum a catalogat-o colegul liberal Puiu Haşotti, nu am ştiut ce pregăteşte CJC şi am rămas plăcut impresionat de documentarea realizată pentru fiecare propunere, la fel ca şi colegii mei”, a spus Moga.

PROPUNERI Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi primarii constănţeni le cer senatorilor modificarea Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, a Legii finanţelor publice locale 273/2006, în sensul majorării cotei de impozit pe venit de la 71,5 la 97%, ceea ce ar însemna mai mulţi bani pentru autorităţile locale. De asemenea, prin modificarea aceleiaşi Legi 273/2006, autorităţile locale solicită criterii noi de alocare a sumelor defalcate. CJC doreşte o Hotărâre de Guvern prin care să i se treacă în administrare bazele sportive, herghelia de la Mangalia, dar şi o Hotărâre de Guvern prin care să treacă din proprietatea publică a statului în administrarea CJC clădirea în care funcţionează Consiliul, Primăria şi Prefectura Constanţa. Fiecare din propunerile legislative a fost studiată de senatorii prezenţi la Constanţa, cei mai mulţi afirmând că multe dintre ele sunt realizabile. Ministrul Fondurilor Europene, senatorul de Buzău Eugen Teodorovici, a declarat că solicitările primarilor sunt perfect justificate şi că doreşte să organizeze o întâlnire similară şi în judeţul său.