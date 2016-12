Ediţia 2009 a Festivalului „Zile şi Nopţi de Literatură”, sub semnul recesiunii

Cu un buget redus la jumătate, ca şi numărul participanţilor din acest an, Festivalul Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură” de la Neptun şi Mangalia, avînd ca principal organizator Uniunea Scriitorilor din România (USR), a debutat oficial sîmbătă dimineaţă, la Hotelul President din Mangalia. Aflată sub semnul crizei economice mondiale, care nu a ocolit nici breasla scriitorilor, cea de-a VIII-a ediţie a acestei manifestări de anvergură a fost pe punctul de a nu mai avea loc. Mai mult, preşedintele USR, Nicolae Manolescu, şi-a exprimat speranţa, în deschiderea festivalului, că această ediţie nu va fi şi ultima. „Nu mă întrebaţi cum am obţinut banii pentru această manifestare”, spunea acesta, cu puţin înainte de debutul oficial al festivalului. „Există un număr de sponsori, parteneri media care ne ajută, şi din punctul acesta de vedere, există fondurile noastre, ale uniunii, taxa de timbru şi celelalte, de care, vrem nu vrem, ne folosim, deşi, în principiu, acestea ar trebui să aibă şi alte destinaţii, nu numai să le cheltuim pe aşa ceva. Am redus formatul la jumătate, faţă de anii trecuţi, am limitat preţurile biletelor de avion pentru scriitorii care au venit, i-am rugat să se înscrie într-un anumit barem, cum ar fi 300 de euro pentru Europa, 700 pentru Statele Unite ale Americii, ca să nu ne trezim ca în alte dăţi că trebuie să decontăm bilete de mii de euro”, a precizat preşedintele USR. Directorul festivalului, Irina Horea, a adăugat: „Ne-am descurcat greu, dar, pînă la urmă, am scos-o la capăt. În aprilie, fiind criza foarte puternică, a fost momentul în care a trebuit să decidem ce facem şi am ales formula pe care au agreat-o unii participanţi sau unii colegi, de a-i eluda pe participanţii străini care nu îşi luaseră încă bilete sau care nu erau din uniuni cu care noi nu avem parteneriate. Majoritatea a înţeles situaţia, mai ales că nu este singulară nici în România, nici în Europa, nici în lume, iar marile evenimente care au loc în România, în acest an, sînt sub semnul crizei. Evident că nemulţumiri şi păreri de rău sînt de ambele părţi, şi din partea celor care nu vin, dar şi din partea noastră, a celor care am fost obligaţi să reducem formatul. Am reuşit, totuşi, să ne strîngem 58 de participanţi din ţară şi străinătate, să venim aici şi pînă la urmă, să rezolvăm aspectele dureroase”. „Eu cred că niciodată nu va fi criză în mintea creatorului sau în spiritul oamenilor care creează. Chiar şi pe timp de criză, noi avem invitaţi scriitori din toată lumea şi chiar dacă nu mai sînt fondurile de altădată, scriitorii şi-au permis să accepte situaţia, să nu renunţe la literatură, la cultură. Filiala noastră (n.r. USR Dobrogea) este prezentă în festival cu două nume importante, Nicolae Rotund şi Angelo Mitchievici, care s-au impus deja în literatura română şi mai ales în domeniul criticii literare. Iată că o filială de aprox. 50 de membri reuşeşte să aibă doi reprezentanţi la acest festival internaţional de literatură”, a menţionat cunoscuta poetă Emilia Dabu, din Mangalia.

Sîmbătă dimineaţă, la Hotelul President din Mangalia s-au strîns o parte dintre invitaţi - scriitori, traducători, editori, critici şi redactori de presă literară - din România, Belgia, Chile, Franţa, Germania, Israel, Japonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia, SUA, Ungaria. Deschiderea festivalului a fost centrată pe colocviul cu tema „Literatura şi politicul“, moderat de Nicolae Manolescu. Alături de acesta, la masa prezidiului s-au mai aflat primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, reprezentantul USR Dobrogea, Angelo Mitchievici, criticul literar Ion Bogdan Lefter. Nicolae Manolescu i-a mulţumit primarului municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, acesta spunînd, la rîndul său: „Sîntem onoraţi că aţi ales această locaţie, sudul litoralului, respectiv Mangalia. Ne onorează prezenţa dvs., a unor oameni ale căror lucrări au săpat adînc în istorie momente importante şi opere importante. Mă bucur că avem şi prieteni din alte ţări, invitaţi, mă bucur că sînteţi astăzi (n.r. sîmbătă), aici, iar printre oamenii de litere din România, nu pot să nu fac referire şi la cei din Mangalia. Chiar dacă e un oraş mic, pe malul mării, Mangalia a dat literaturii oameni mari, cum este şi Emilia Dabu, prezentă aici, în sală”.

„Literatura şi politicul”

Nicolae Manolescu a deschis sesiunea dezbaterilor pe tema legăturii dintre politică şi literatură. „Trăim într-o lume nu numai a politicienilor, trăim într-o lume politică şi politicizată. Sîntem, iată, după 20 de ani de la căderea comunismului, într-o Europă care ne cuprinde şi pe noi din nou, după atîta vreme. Nu se poate să nu fie o legătură între literatură şi politică. (...). Asta nu înseamnă că vom scrie poezie politică, roman politic sau eseu politic în exclusivitate, fără îndoială că nu, o să scriem şi romane de dragoste şi eseuri pe teme morale sau de altă natură. Dar relaţia asta rămîne constitutivă, mai ales în lumea în care trăim. Dată fiind originea participanţilor, care vin din ţări diferite, cu istorii diferite, cu un background complet altul decît al nostru, răspunsurile sînt şi ele extrem de diverse”, a menţionat Nicolae Manolescu. Un discurs interesant a susţinut şi reprezentantul USR Dobrogea, Angelo Mitchievici, care a vorbit despre rolul scriitorului în perioada dictatorială.

Ieri, între orele 09.30 şi 11.30, la Hotel President din Mangalia s-a desfăşurat cea de-a doua sesiune a colocviului „Literatura şi politicul“, moderator fiind Ion Bogdan Lefter. Tot duminică, Primăria Municipiului Mangalia a asigurat tuturor participanţilor la festival o plimbare pe mare cu un yacht elegant şi o vizită la Herghelia Mangalia.

Festivalul „Zile şi Nopţi de Literatură\" îşi desemnează, astăzi, cîştigătorii

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură\" îşi desemnează, astăzi, cîştigătorii, ceremonia de decernare a premiilor fiind programată de la ora 18.00, la Complexul Ambasador din Neptun. Marele premiu al festivalului, „Ovidius“, în valoare de 10.000 euro, va fi acordat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional unei personalităţi literare de notorietate. Primăria Municipiului Mangalia va acorda Premiul Festivalului, în valoare de 5.000 euro, unui tînăr scriitor. La ediţia de anul acesta se vor acorda şi trei premii pentru contribuţia deosebită la răspîndirea şi promovarea literaturii române prin intermediul traducerilor, acordate de Institutul Cultural Român, dar şi premiul pentru o apariţie editorială importantă, oferit de ministrul Theodor Paleologu din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Partenerii USR la organizarea festivalului sînt: Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Institutul Cultural Român, Primăria Municipiului Mangalia, Institutul Polonez, Editurile „Curtea Veche“ şi Paralela 45, Directoratul General al Cărţii şi Bibliotecilor Ministerului Culturii din Portugalia.