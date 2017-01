Ediţia a 24-a a Trofeului “Telegraf” a pornit în forță

07:22:10 / 12 Ianuarie 2015

Sa fie publice sanctiunile disciplinare

Ca in fiecare an la multe dintre echipe joaca si fosti fotbalisti de Liga I. Cu incontestabila lor autoritate sportive construita in anii petrecuti la nivel inalt,nu numai ca pun presiune pe arbitrii meciului,mult mai tineri si fara renume prin proteste ori vociferari,unii dintre ei ajungand pana la injuraturi birjaresti auzite de intreaga sala! Aseara Stelian Carabas a fost eliminat pentru asa ceva in finalul meciului si doar interventia fortelor de ordine a impiedicat degenerarea atmosferei,motiv pentru care aproape toata asistenta a trecut de partea echipei adverse. Rog ca organizatorii sa comunice in scris ce sanctiune au dat in acest caz pentru ca o suspendare simbolica nu ajuta la nimic,cu atat mai mult cu cat conducatorii echipei Municipal au incercat permanent sa-l linisteasca acest jucator nu a incetat cu vorbe grele nici la terminarea meciului si atentie,nici pe holul vestiarelor