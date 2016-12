Ediţia a doua a “Triathlon Challenge“, la start!

Sâmbătă, de la ora 10.00, în staţiunea Mamaia se va da startul celei de-a doua ediţii a “Triathlon Challenge“, competiţie la care şi-au anunţat prezenţa aproximativ 500 de sportivi din ţară şi din străinătate. Concursul cuprinde patru probe - sprint, clasică, ştafetă sprint şi cros, concurenţii fiind împărţiţi pe categorii de vârstă, excepţie făcând doar proba de ştafetă: juniori, 20-30 ani, 30-40 ani şi peste 40 ani. „Este sportul care va câştiga cei mai mulţi adepţi de la an la an. Suntem bucuroşi că putem organiza această competiţie, mai ales că în urmă cu ceva timp, Răzvan Florea mi-a spus că a participat la un concurs de acest gen şi că a observat de ce popularitate se bucură în ţări precum Germania sau SUA”, a declarat Mihai Orzan, consilier al DJST Constanţa. 26 de sportivi din străinătate şi-au anunţat prezenţa la Constanţa pentru a participa la această întrecere. Sportivii de performanţă şi cei sub 18 ani nu plătesc taxă de înscriere. Premiile anunţate de organizatori pentru clasamentul Elite sunt de 3500 lei. Vor fi oferite în plus şi două biciclete (una la tombolă şi una pentru cel mai bun junior), telefoane mobile performante, dar şi echipament sportiv. De asemenea, fiecare participant va primi câte un tricou şi o diplomă de participare. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, sâmbătă, circulaţia rutieră va fi oprită în staţiunea Mamaia între orele 9.30-14.00.