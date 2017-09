Ediția a XX-a a Galei Tânărului Actor HOP se bucură de actori și regizori de elită

Ediția cu numărul XX a Galei Tânărului Actor HOP are loc în stațiunea care o găzduiește vară de vară - Costinești, între 31 august și 7 septembrie. Timp de patru zile, tinerii actori au ocazia de a se întâlni, în cadrul unui program de pregătire, cu profesori şi regizori care fac parte din elita acestor profesii. Tot în acest timp, concurenţii Galei HOP vor fi implicaţi în patru ateliere diferite.



La Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, în perioada 31 august - 2 septembrie, va avea loc atelierul Cehov / Etude, coordonat de Veniamin Filshtinsky, profesor de arta actorului la Institutul de Artă Teatrală din Sankt Petersburg, directorul Senatului profesorilor de teatru din cadrul Uniunii Teatrale din Rusia, director artistic al Teatrului Etude din Sankt Petersburg şi autorul lucrării "Pedagogia deschisă".



Şi la ediţia din acest an a Galei, proba obligatorie pentru toţi concurenţii este scena în doi - Etude, la alegere, pe următoarele fragmente din opera cehoviană - Treplev - Arkadina, Pescăruşul, actul III; Voiniţki - Astrov, Unchiul Vania, actul IV; şi Sonia - Elena, Unchiul Vania, actul II.



Tinerii artişti au şansa de a-şi pregăti propriul etude cu profesorul Veniamin Filshtinsky, cel care susţine acest tip de antrenament şi pe care îl practică atât cu studenţii, cât şi cu actorii şi regizorii profesionişti.



În perioada 4-7 septembrie, la Costineşti va avea loc atelierul susţinut de regizorul Alexandru Dabija cu tema "Entuziasmul facil în piesele de teatru ale lui Cehov". Regizorul şi actorul Alexandru Dabija conduce pentru prima dată un atelier la Gala HOP.



Un alt atelier care va avea loc la Costineşti, în perioada 4-7 septembrie, va fi PEM - The Perdekamp Emotional Method, susţinut de Stephan Perdekamp şi de Sarah Victoria - Head of the PEM - International Office PEM Master Instructor Developer of PEM Body Work.



Conceput, iniţiat şi dezvoltat de regizorul şi scriitorul german Stephan Perdekamp, PEM este o metodă de acţiune inovativă bazată pe procesele biologice ce oferă actorilor acces la emoţiile autentice, fără să recurgă la experienţa personală şi memoria afectivă.



Tot la Costineşti va avea loc şi workshop-ul Kineto, coordonat de Andrei Flaviu Fălcuşan, absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj, specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială.



Gala Tânărului Actor - HOP este un program cultural de interes naţional, cu desfăşurare anuală. Scopul Galei este promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic, de stat şi particular,care fac parte din ultimele cinci promoţii.