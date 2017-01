Ediţia de vară a “Şcolii de Afaceri 2006“ a luat startul

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa (OTIMMC) şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa au demarat ieri ediţia de vară a “Şcolii de Afaceri 2006“, care se desfăşoară în perioada 23-24 iunie la sediul OTIMMC Constanţa. “Scopul principal al proiectului este promovarea spiritului antreprenorial în rîndul tinerilor, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, precum şi acesul tinerilor pînă în 35 de ani la informare. De asemenea, încercăm promovarea unui sistem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învăţămînt şi mediul de afaceri. Foarte puţini tineri din România îşi deschid o afacere şi îşi iau viaţa în propriile mîini. Raportul pe 2005 al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, care monitorizează sectorul IMM-urilor, arată faptul că doar 15% din cei care îşi deschid o afacere au vîrsta de pînă în 30 de ani. Motivele care stau la baza acestei statistici îngrijorătoare dau de gîndit, în sensul că pe primul loc se situează lipsa banilor, iar pe al doilea loc, birocraţia, ceea ce înseamnă că avem încă o gîndire şi atitudine mioritică şi fatalistă în afaceri. "Aş vrea să fac, dar nu am cu ce sau nu am cum!", această gîndire trebuie să dispară pentru că nu îşi găseşte susţinere într-o economie pornită definitiv pe calea dezvoltării în contextul european“, a declarat directorul OTIMMC, Dumitru Nancu. “Şcoala de Afaceri 2006“ oferă tinerilor posibilitatea dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor. “Este o acţiune care se înscrie în programele de stimulare a participării tinerilor la viaţa economică, întrucît foarte puţini dintre aceştia au fost sau sînt implicaţi în activităţi antreprenoriale. Am decis să demarăm o serie de acţiuni pe această temă şi putem spune că “Şcoala de Afaceri 2006“ deschide şirul lor. În toamnă vom organiza un eveniment mult mai mare, la baza de la Eforie Sud, unde, pe parcursul mai multor zile, ne vom dedica tinerilor care intenţionează să îşi deschidă o afacere“, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul Direcţiei pentru Tineret Constanţa. Ediţia de vară a “Şcolii de afaceri 2006“ a debutat ieri cu discuţii pe marginea procedurilor care trebuie urmate pentru deschiderea unei firme, în cadrul cărora le-au fost prezentate tinerilor formularele pe care trebuie să le completeze şi paşi care trebuie urmaţi. În programul zilei de ieri au mai fost cuprinse şi dezbateri pe tema surselor de finanţare europene, programul încheindu-se cu prezentarea tehnicilor de negociere în afaceri. Cursurile continuă şi sîmbătă, cu pezentarea modului de întocmire a unui plan de afaceri şi cu o secţiune interactivă în care participanţii vor avea ocazia să completeze cîteva formulare pentru identificarea profilului anteprenorial. “La sfîrşitul cursurilor le vom putea răspunde tinerilor dacă se încadrează în profilul antreprenorial impus de UE şi vom avea ocazia să identificăm potenţialii întreprinzători de succes“, a concluzionat Dumitru Nancu.