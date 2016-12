Ediţia surprizelor

Actuala ediţie a UEFA Champions League la fotbal pare să fie una a surprizelor, chiar şi în tururile preliminare, acolo unde diferenţele dintre echipe sunt destul de mari. Astfel, după eliminarea campioanei Belarusului, BATE Borisov, de către Shakhter Karagandy, în turul anterior, marţi seară am înregistrat alte două surprize. Partizan Belgrad şi APOEL Nicosia şi-au luat adio de la UCL, fiind eliminate de echipe mai slab cotate. Partizan, care devenise o obişnuită a grupelor UCL (chiar dacă nu juca an de an), a suferit o dublă înfrângere în faţa campioanei Bulgariei - Ludogorets, care-şi schimbase antrenorul chiar înaintea manşei tur!!! Campioana Ciprului - APOEL, prima echipă cipriotă ajunsă în primăvara UCL, a suferit o neaşteptată eliminare în faţa campioanei Sloveniei - NK Maribor, o echipă relativ modestă, care a ajuns o singură dată în grupele UCL, în sezonul 1999-2000.

Rezultatele înregistrate marţi seară, în manşa secundă din turul al treilea preliminar al UCL: Maccabi Tel Aviv - FC BASEL 3-3 (Schar 34 - autogol, Zahavi 37, Radi 55 / Schar 5 - pen., Salah 21, M. Diaz 32) - în tur: 0-1; STEAUA BUCUREŞTI - Dinamo Tbilisi 1-1 (Latovlevici 6 / Ustaritz 48) - în tur 2-0; NK MARIBOR - APOEL Nicosia 0-0 - în tur: 1-1; KS Skenderbeu - SHAKHTER KARAGANDY 3-2 (Tomic 9, Shkembi 20 - pen., 29 - pen. / Khiznichenko 38, Bayzhanov 67) - în tur: 0-3; FENERBAHCE ISTANBUL - FC Salzburg 3-1 (Meireles 8, Sow 17, Webo 34 / Soriano 4) - în tur: 1-1; Partizan Belgrad - PFC LUDOGORETS RAZGRAD 0-1 (Zlatinski 88 - pen.) - în tur: 1-2; Grasshoppers Zürich - OLYMPIQUE LYON 0-1 (Grenier 82) - în tur 0-1. Aseară, după închiderea ediţiei, s-au disputat şi celelalte opt meciuri.

Tragerea la sorţi a partidelor din play-off-ul Ligii Campionilor este programată mâine, de la ora 12.45, la Nyon (Elveţia). Turul se va disputa pe 20/21 august, iar returul - pe 27/28 august.