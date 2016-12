Ediţie de duminică „The Sun”

Magnatul australian Rupert Murdoch va lansa o ediţie de duminică a ziarului „The Sun”, la şapte luni după ce a fost obligat să închidă tabloidul „The News of The World”, în urma imensului scandal legat de unele practici de obţinere a informaţiilor. Primele exemplare de duminică vor apărea pe piaţă la 26 februarie. „Asta nu e prognoză meteo, ci o altă exclusivitate a noastră: „The Sun”, duminica viitoare”, este mesajul de promovare a noii ediţii a publicaţiei. Lansarea este privită drept un demers puternic al trustului patronat de Rupert Murdoch pentru menţinerea supremaţiei pe piaţa presei mondene, în ciuda problemelor de credibilitate apărute anul trecut. Tabloidul „The News of the World”, care se vindea în cel mai mare tiraj în Marea Britanie, a fost închis după ce practicile îndoielnice de obţinere a informaţiilor exclusive, interceptări ale telefoanelor mobile, mituire a poliţiştilor, au dat naştere unui scandal care a zguduit din temelii presa, poliţia şi instituţiile politice. Investigaţiile autorităţilor au vizat şi alte produse din trustul lui Rupert Murdoch, printre care şi prestigiosul „The Times”.