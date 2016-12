Ediţie de succes a Zilei Recoltei

A doua ediţiei a Zilei Recoltei s-a încheiat, fiind un real succes atît pentru organizatori, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Direcţia Agricolă şi celelate instituţii, dar şi pentru participanţi. Timp de şapte zile, constănţenii au vizitat tîrgul şi au cumpărat produse de la cele peste 120 de standuri amenjate atît în interiorul, cît şi în exteriorul Pavilionului Expoziţional Constanţa. La ediţia din acest an au participat producători din toată ţara, care nu au regretat cele şapte zile petrecute la malul mării. „Am reuşit să vindem aproape toată marfa. A fost peste aşteptările noastre. Anul trecut au fost doar trei zile de tîrg. Anul acesta au fost şapte şi asta s-a simţit, pentru că am vîndut mult mai multe produse”, a afirmat unul dintre producătorii prezenţi la Ziua Recoltei. În cele şapte zile, constănţenii au putut gusta şi cumpăra produse de la producători din Constanţa, Satu Mare, Oradea, Braşov, Suceava. „Faptul că organizatorii nu ne-au cerut nicio taxă pentru standurile amenajate a fost un lucru extraordinar, pentru că astfel şi noi am reuşit să oferim un preţ bun pentru produsele pe care le-am adus”, au mai spus producătorii. Directorul Direcţie Agricole, Boris Parpală, a declarat că, în cele şapte zile, la tîrg au fost peste 150.000 de vizitatori, care fie au gustat din produsele expuse, fie au cumpărat cele necesare pentru pregătirile de iarnă. La finalul celor şapte zile, organizatorii au oferit participanţilor diplome de excelenţă, invitîndu-i să li se alăture şi la următoarele evenimente de gen, Ziua Recoltei la Medgdia sau Sărbătoarea Vinului, care va avea loc tot la Pavilionul Expoziţional.