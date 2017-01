Edituri constănţene la Tîrgul de Carte Gaudeamus

Preconizîndu-se a fi un vîrf de piaţă, anul acesta, Tîrgul de Carte Gaudeamus de la Pavilionul Expoziţional Romexpo din capitală aşteaptă, în perioada 22 - 26 noiembrie, aproape 400 de expozanţi. Vizitatorii tîrgului de carte, aflat la cea de-a XIII-a ediţie, vor găsi la un loc titluri mai vechi şi apariţii editoriale recente, multe dintre ele avînd reduceri cuprinse între 10 şi 50%. Nici la ediţia din acest an nu vor lipsi editurile constănţene Ex Ponto şi Ovidius University Press, care vor fi prezente cu titlurile de ultimă oră, printre care se numără: “Tragedia navei < Independenţa > - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti“, semnată de Constantin Cumpănă şi apărută sub egida editurilor Telegraf Advertising şi Ex Ponto, “Stigmatul dragonului“, de Ioan Roman, “Drăculeştii. Colanul Ordinului“, de Gabriela Vlad. De asemenea, editurile vor participa şi cu lucrări ştiinţifice, de referinţă, dicţionare, cursuri şi studii.