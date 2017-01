EDU: Tezele unice - o evaluare subiectivă şi costisitoare

EDU (Asociaţia profesională pentru educaţie şi cercetare - n.r.) este nemulţumită de decizia ministrului Educaţiei, Cristian Adomniţei, de a înlocui testele naţionale cu teze cu subiect unic, folosind ca argument faptul că evaluarea va fi una subiectivă şi costisitoare. Propunerea EDU este menţinerea testelor naţionale pînă la adoptarea pachetului de legi în Educaţie. „Este mai bine ca elevii să fie evaluaţi în mod continuu, stresul să fie cît mai redus şi să se elimine riscurile unor boli sau indispoziţii temporare. Însă greşeala fundamentală a ministrului este aceea de a credita toţi salariaţii din sistem ca avînd mentalităţi şi comportamente ideale, perfecte, aşa cum nu mai există nicăieri în lume”, au declarat, ieri, reprezentanţii EDU. Uniunea Europeană, mai spune sursa citată, a stabilit deja că furnizorii de servicii educaţionale nu trebuie să fie şi evaluatorii aceloraşi servicii, deoarece aceştia nu pot fi obiectivi. Motivul principal nu ar fi neaparat corupţia, ci faptul că profesorii se ataşează de elevi, îi protejează şi devin părtinitori în evaluarea lor. „La testele naţionale, comisiile din centrele de examen şi de evaluare erau complet din afara şcolii la care învăţau elevii Profesorii supraveghetori şi evaluatori erau plătiţi relativ bine, astfel încît să nu se lase influenţaţi de intervenţii. În cazul tezelor cu subiect unic, elevii sînt supravegheaţi de profesorii lor, chiar dacă de la altă disciplină decît aceea la care se susţine teza, comisia este formată din directorul şi profesorii şcolii, care urmăresc ca unitatea de învăţămînt să aibă rezultate cît mai bune. Corectarea tezelor, chiar dacă se face în centre de evaluare, este făcută de aceeaşi profesori ai elevilor care dau tezele”, adaugă reprezentanţii EDU.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) afirmă că tezele vor fi evaluate în centre special desemnate în acest sens. Fiecare lucrare va fi evaluată de doi profesori, alţii decît cei din unităţile de învăţămînt de la care provin tezele. Membrii asociaţiei EDU contracarează argumentînd că, dacă membrii comisiilor de evaluare nu vor fi bine plătiţi, corectarea tezelor va fi o activitate neserioasă, de mîntuială. Cu toate acestea, vineri, 31 august, MECT a finalizat şi publicat, pe site-ul www.edu.ro, ordinul de ministru care aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar 2007/2008. „Acest tip de evaluare înlocuieşte testele naţionale şi are regim de teze semestriale”, se arată în Metodologie, specificîndu-se că subiectele sînt elaborate în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţămîntul Preuniversitar, conform programei şcolare parcurse pînă la data desfăşurării tezei, în conformitate cu temele selectate din programa şcolară şi comunicate şcolilor. Durata fiecărei teze cu subiect unic este de două ore din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev.