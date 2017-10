Eduard Martin, judecat de același magistrat care l-a arestat pe Nicușor Constantinescu

Astăzi, la Curtea de Apel București, se judecă contestația la măsura arestării preventive dispusă de Tribunalul București împotriva administratorului Polaris M Holding, Eduard Martin.

Coincidență sau nu, judecătorul este Raluca Moroșanu, același magistrat care, în anul 2014, a decis arestarea preventivă a lui Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, în timp ce acesta se afla în Statele Unite, unde suferise o intervenție chirurgicală pentru cancer la prostată. Magistratul a luat această decizie a arestării în ciuda faptului că avocații lui Constantinescu au depus documente medicale emise de medici din SUA, autentificate cu apostila de la Haga și de secretarul pe justiție din New York.

Actele au fost contestate în instanță de procurorul DNA.

'Aceste acte pe care medicii le emit nu sunt puncte de vedere personale ale unui doctor. Reprezintă o analiză elaborată a conducerii spitalului. Azi (n.red. -joi) am avut neplăcuta situație de a constata că DNA contestă absolut orice document medical, contestă apostilările secretarului pe justiție din New York. Doamna procuror își permite să pună la îndoială toate tomografele, toate rezultatele medicale, probitatea profesională a medicului, nu are nicio limită, fără să aibă cunoștințe. Cred că singura soluție liniștitoare pentru DNA este ca domnul Nicușor Constantinescu să fie mort', declara la acea dată avocatul lui Nicușor Constantinescu, Cătălin Dancu.

Desemnarea aceluiași judecător în completul care judecă contestația lui Eduard Martin vine în contextul scandalului cauzat de dezvăluirile fostului colonel SRI Daniel Dragomir, care a explicat modul în care lucrează binomul SRI-DNA. Acesta a dezvăluit existența unor 'culoare ale Justiției', despre care spune că funcționează în modul următor: ofițerul SRI merge la DNA și împreună fabrică un dosar împotriva unei ținte. Ulterior, dosarul ajunge la un judecător care face parte tot din sistem, iar acesta judecă după cum i se dictează.

Cusută cu ață albă este și arestarea lui Eduard Martin, reținut în ziua în care trebuia să semneze o tranzacție foarte importantă pentru bugetul municipiului Constanța. Acesta renunța la penalități de 91 de milioane de euro, ceea ce reprezintă jumătate din bugetul anual al Constanței.

Arestarea a fost dispusă într-un dosar în care Eduard Martin era cercetat de doi ani în libertate și în care acesta s-a prezentat în fața anchetatorilor de fiecare dată când a fost solicitat.