Eduard Popescu, în faţa unei mari provocări

Fost campion al României la tenis de câmp pentru veterani şi primul român din istorie care a reuşit să alerge câte un maraton pe fiecare dintre cele şapte continente, constănţeanul Eduard Popescu se pregăteşte pentru o nouă mare provocare. Împreună cu familia sa, soţia Janet, fiica April şi fiul Stefan, românul în vârstă de 55 de ani, stabilit de peste două decenii în SUA, şi-a propus să traverseze Europa cu caiacul. Aventura va demara de la Constanţa, urmându-şi apoi cursul pe Dunăre, în amonte, prin Serbia, Ungaria şi Austria. După trecerea prin canalul austriac Passau, caiacul lui Eduard Popescu va intra pe Rin, de data această în aval, va trece prin Germania, punctul terminus al călătoriei fiind în Olanda, la Amsterdam. „Nimeni nu a făcut acest drum şi este visul meu să-l fac împrună cu Stefan şi April, iar Janet să fie alături de noi, în echipa de suport. Nu va fi uşor, mai ales că drumul va dura în jur de două luni, dar sunt încrezător. Am ceva experienţă, ţinând cont că am făcut de trei ori drumul dintre Constanţa şi Tulcea cu caiacul, de două ori însoţit de fiul meu şi o dată cu un prieten. Mă bazez şi pe faptul că atât Stefan, care are 22 de ani, cât şi April, în vârstă de 20 de ani, au constituţie atletică. Stefan practică rugby-ul şi a mers cu mine cu caiacul, iar April, care face volei, a alergat alături de mine la Santiago de Chile, în primii 10 km ai maratonului. În plus, am urcat toţi trei pe Kilimanjaro. Şi Janet practică sportul, fiind o bună jucătoare de tenis de câmp. Familia m-a susţinut de fiecare dată şi reprezintă inspiraţia mea în tot ceea ce fac”, a mărturisit Popescu. Totodată, campionul-amator şi-a propus să încheie aventura maratoanelor unde a pornit-o în urmă cu 19 ani şi să mai alerge la o cursă organizată la New York, împreună cu cei doi copii.