Eduard Văleanu şi Corina Peptan, campioni naţionali la şah

La Eforie s-au încheiat ieri întrecerile Campionatului Naţional de Şah pentru seniori, competiţie desfăşurată în perioada 31 ianuarie - 8 februarie şi care s-a bucurat de o numeroasă participare, 144 de concurenţi la masculin şi 39 la feminin. La seniori, titlul naţional i-a revenit, în premieră, constănţeanului Andrei-Eduard Văleanu (CS Victoria Techirghiol), acesta acumulînd, după disputarea celor nouă partide, 7,5 puncte. Pe poziţia secundă s-a clasat dinamovistul Costică-Ciprian Nanu (tot 7,5p, dar avînd victorii la adversari clasaţi pe poziţii mai slabe). Pe ultima treaptă a podiumului a urcat favoritul turneului, Constantin Lupulescu (Dinamo Bucureşti). „Nu am ţinut să joc neapărat la această competiţie pentru că am examene la facultate în această perioadă şi am şi cîţiva juniori pe care îi pregătesc. Nu am avut vreun obiectiv însă pe parcurs am văzut că joc din ce în ce mai bine şi cu o bună concentrare am reuşit să obţin titlul de campion“, a spus Văleanu, aflat la primul titlu din cariera sa la seniori, după alte patru obţinute în perioada junioratului. În vîrstă de 21 de ani, Eduard Văleanu este medaliat şi la Campionatele Europene de juniori, unde a obţinut două medalii de argint (individual şi cu echipa) şi una de bronz. În competiţia senioarelor, Isabela-Corina Peptan a devenit pentru a noua oară campioană naţională, sportiva legitimată la CS Luxten Timişoara acumulînd 7,5 puncte. Podiumul a fost completat de Otilia-Anca Baciu (Clubul Central de Şah Bucureşti) şi Iozefina Paulet (CS Politehnica Iaşi). La festivitatea de premiere, Ovidiu Brăiloiu, primarul oraşului Eforie, şi Elena Frîncu, directorul DSJ, au înmînat cîştigătorilor diplome, cupe şi premii în bani. „Noi găzduim în extrasezon multe manifestări sportive, precum şah, fotbal, tir cu arcul, arte marţiale... Este un lucru bun pentru imaginea oraşului şi cu aceste ocazii devin interesaţi atît adulţii cît şi copiii. Eforie are o tradiţie în găzduirea acestui gen de evenimente iar primăria are întotdeauna porţile deschise cînd sîntem solicitaţi şi ajutăm prin toate mijloacele, infrastructură, premii sau alte cheltuieli necesare unei bune organizări. În plus, sportivii pot îmbina utilul cu plăcutul şi se pot bucura şi de o scurtă vacanţă, de aceea preferăm ca aceste evenimente să aibă loc la final de sezon“, a declarat Brăiloiu. „Organizatorul, CS Siciliana Bucureşti, a găsit sprijin financiar din partea Primăriei Eforie şi a Direcţiei pentru Sport. Pentru noi a fost foarte bine pentru că a venit un titlu de campion şi la Constanţa. Eduard Văleanu este sprijinit încă de cînd era mic de DSJ, îl felicităm şi îi dorim succes în continuare“, a afirmat Elena Frîncu. Premiile oferite la această ediţie au fost unele deosebite, la masculin acordîndu-se 5.000 lei învingătorului, 3.000 lei pentru locul secund şi 2.000 lei pentru medalia de bronz. La feminin, medalia de aur a fost răsplătită cu 2.000 lei, cea de argint cu 1.500 de lei. iar cea de bronz cu 1.200 lei.