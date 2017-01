Educaţia a încheiat greva de avertisment! Urmează greva generală?

Aproximativ 5.500 de profesori constănţeni, membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) şi ai Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN), au participat, ieri, la greva de avertisment. Protestul a avut loc între orele 12.00 şi 14.00 şi a afectat aproape 200 de unităţi şcolare din totalul de 553 aflate pe raza judeţului Constanţa. „Sperăm ca acest prim semnal de alarmă să-i facă pe guvernanţi să-şi revizuiască decizia şi să respecte legislaţia. Ne dorim să nu fim nevoiţi să ajungem la greva generală programată pe 18 noiembrie, pentru a nu afecta procesul educaţional”, a declarat liderul FSLI Constanţa, prof. Ioana Purcărea. Acţiunile de protest ale sindicaliştilor din învăţămînt au fost declanşate de decizia Guvernului Tăriceanu de a amîna aplicarea legii privind majorarea salariilor profesorilor cu 50%. În loc ca salariile să crească începînd cu 1 octombrie 2008, aşa cum prevede legea adoptată cu unanimitate de voturi de Parlamentul Romîniei, Guvernul a cerut ca această creştere să fie făcută începînd cu 1 aprilie 2009. Potrivit prof. Purcărea, la nivelul oraşului Constanţa au fost afectate de grevă aproximativ 90 de unităţi şcolare. „Astăzi (ieri - n.r.) m-am deplasat la mai multe unităţi de învăţămînt din oraş pentru a vedea cum se desfăşoară protestul. Dintre instituţiile vizitate, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi la Şcoala Generală „Ferdinand”, procentul de participare este de 100%. La Liceul Teoretic „Decebal”, la Grupul Şcolar Economic „Virgil Madgearu” şi la Colegiul „Tomis”, procentul de participare este de peste 50%”, a afirmat liderul FSLI Constanţa. Au existat şi cazuri în care liderii de sindicat de la nivelul unităţilor şcolare nu şi-au făcut datoria şi nu au informat cadrele didactice cu privire la greva de avertisment. O astfel de situaţia a fost întîlnită de reprezentanţii FSLI Constanţa la Şcoala Generală „Dimitrie Ştiubei”. „Cînd am ajuns acolo, am constatat că liderul sindical, Nicolae Scuratovschi, nici măcar nu împărţise tabelul de participare, pentru ca profesorii interesaţi să poată participa la grevă. Vom discuta această situaţie la nivelul sindicatului şi vom vedea ce măsuri se impun a fi luate”, a mai declarat Ioana Purcărea. Dacă pentru elevii din ciclul primar şi pentru cei din clasele V-VI protestul a fost binevenit, scăpînd de grija lucrărilor de control şi a predării, elevii din clasele VII-VIII, care trebuie să se pregătească pentru tezele naţionale cu subiect unic şi-au dat seama că cele două ore îi vor afecta pe viitor. „Este dificil, pentru că pierdem cele două ore, dar, în acelaşi timp, putem încerca să recuperăm, lucrînd la alte materii. Îi înţeleg însă pe profesori şi cred că fac bine protestînd pentru ca o lege adoptată de Parlament să fie respectată”, a declarat Alexandra Colci, elevă în clasa a VII-a B la Şcoala „Ferdinand”. De asemenea, profesorii înţeleg implicaţiile negative pe care le are greva asupra elevilor, dar sînt de părere că este singurul mod în care pot atrage atenţia asupra faptului că Guvernul Tăriceanu se crede mai presus de lege. „Este o formă moderată de protest, prin care am dorit să nu afectăm foarte mult procesul educaţional. Totuşi, greva este un semnal puternic pe care îl transmitem guvernanţilor pentru a respecta legea şi a ne scoate din situaţia umilitoare în care ne aflăm de atîţia ani, situaţie datorată salarizării”, a declarat profesorul de istorie şi totodată liderul sindical din cadrul Şcolii „Ferdinand”, Mitică Iosif.

La nivel naţional, peste 200.000 de cadre didactice afiliate FSLI, FEN şi Federaţiei Alma Mater (FAM) au participat la greva de avertisment. Pentru că sindicaliştii de la Federaţia Spiru Haret (FSH) au organizat un protest asemănător în urmă cu o săptămînă, ei nu au mai participat la acţiunea de ieri.

Ministerul Educaţiei, dat în judecată de FSH

Reprezentanţii Federaţiei Spiru Haret (FSH) au anunţat, în cursul zilei de ieri, că vor da în judecată Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), pentru că a iniţiat ordonanţa de urgenţă privind amînarea majorării salariilor cadrelor didactice pînă în 1 aprilie 2009 fără a consulta sindicatele, aşa cum este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă. Cererea de chemare în judecată a MECT va fi depusă la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. În acest sens, reprezentanţii FSH s-au adresat Avocatului Poporului, solicitînd sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 136/2008. În urmă cu o săptămînă, premierul Călin Popescu Tăriceanu şi ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, au fost reclamaţi la Parchetul instanţei supreme de liderii FSH, care îi acuză că ar fi prezentat date false în Camera Deputaţilor cînd s-a discutat legea salarizării din învăţămînt.