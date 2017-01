Educaţia nu exclude greva ca formă de protest împotriva „celor 5%”

După ce sindicaliştii din toată ţara au făcut publice nemulţumirile lor legate de mărirea salariilor, a venit şi rîndul profesorilor să protesteze. Liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţămîntul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, Ioana Purcărea, a declarat, vineri, că dascălii nu au cum să fie mulţumiţi cu „firimiturile” oferite de Guvern. Conform declaraţiilor liderului SLSIP, după ce vor avea loc consultări cu sindicaliştii din judeţ, vor fi declanşate acţiunile de protest. “Nu putem fi mulţumiţi cu aceste firimituri din partea Guvernului. Dar nici nu mai ştim, la ora actuală, cine decide - preşedintele ţării, premierul, Guvernul, Parlamentul. Niciodată nu am asistat la o asemenea degringoladă. Nu se respectă legile ţării”, a declarat liderul de sindicat. Potrivit acesteia, “faptul că, de la o zi la alta, de la o oră la alta, asistăm la declaraţii care mai de care mai contradictorii, mai neloiale faţă de legile care guvernează sistemul de învăţămînt”, nu le dă speranţa dascălilor că drepturile lor legale vor fi respectate. “Nu avem certitudinea că avem alocaţi 6% din PIB. Şi pe vremea guvernării Tăriceanu pe hîrtie am avut 6%, dar în realitate am avut 3,8% din PIB. Nu avem certitudinea respectării Legii 221/2008, promulgată şi declarată constituţională, prin care, de la 1 octombrie 2008, trebuia aplicată o mărire reală de 33,81%. Cei 5% alocaţi tuturor bugetarilor reprezintă o ruşine, un lucru pe care nu îl vom accepta sub nici o formă. Iar ultima variantă de acordare a celor 33,81% prin Legea 221, pe criterii de performanţă, este absolut imposibilă”, a precizat Ioana Purcărea. La nivelul judeţului Constanţa îşi desfăşoară activitatea 9.157 de dascăli din învăţămîntul preuniversitar şi personal auxiliar, iar 7.800 dintre aceştia fac parte din SLSIP Constanţa.