Educaţia rămâne fără dascăli

Salariile mici, implicit lipsa banilor pentru a deconta transportul cadrelor didactice navetiste, fac ca tot mai mulţi dascăli să-şi îndrepte paşii către altă meserie. Din păcate, înlocuirea lor se dovedeşte a fi mai greu de realizat decât credeau reprezentanţii Ministerului Educaţiei, lucru demonstrat şi de concursurile de titularizare şi suplinire din acest an, unde procentul de promovabilitate a fost cât se poate de mic. În prezent, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, la nivelul judeţului nostru au mai rămas neocupate 20 de posturi de învăţători, opt posturi de educatori şi patru posturi de profesor de limba turcă. „Aceste posturi vor fi ocupate de profesorii titulari, care vor lua norme suplimentare şi de cadrele didactice ieşite la pensie, care vor intra la plata cu ora”, a declarat inspectorul şcolar general, prof. dr. Aliss Andreescu. De asemenea, o parte din învăţători vor prelua două clase (una cu program dimineaţa şi una cu program după-amiaza). Şi profesorii de gimnaziu s-au arătat interesaţi de preluarea unor clase de învăţământ primar sau preprimar, până la găsirea unor soluţii permanente. Prof. dr. Aliss Andreescu a infirmat informaţiile apărute în presă, potrivit cărora un număr foarte mare de cadre didactice care primiseră catedre în mediul rural şi-au retras dosarele. „Sunt profesori care au renunţat, dar nu este un număr foarte mare. În acest an avem cel mai mare procent de ocupare a catedrelor vacante”, a precizat inspectorul şcolar general. Potrivit unui studiu realizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), peste 40% dintre cadrele didactice tinere vor să părăsească sistemul în următorii cinci ani, principalul motiv fiind salariul nemotivant. „Dacă se continuă cu această politică salarială, învăţământul se va prăbuşi în următorii ani. În Bacău, de exemplu, doar într-o singură zi 127 de cadre didactice şi-au făcut cerere de concediu fără plată un an. S-ar putea ca în următorii ani ţările africane să ne salute din mers, o să fim o ţară subdezvoltată”, a spus preşedintele FSLI, Simion Hăncescu. Studiul a fost realizat în perioada aprilie-iunie 2011, sondajul fiind realizat pe 718 persoane până în 35 de ani.