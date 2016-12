Educaţia rămâne la fel de săracă

Chiar dacă ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a adoptat o serie de măsuri care să cosmetizeze, superficial, Educaţia din România, în noul an şcolar, care începe astăzi, învăţământul va fi la fel de sărac, în condiţiile în care bugetul de 6% promis prin lege a rămas doar pe hârtie. După aproape trei luni de vacanţă, peste trei milioane de şcolari revin, astăzi, la cursuri. Acest an şcolar a început cu trei zile mai devreme faţă de alţi ani, iar elevii vor intra în vacanţa de vară cu o săptămână mai târziu, dar vor avea două săptămâni de vacanţă în plus după sărbătorile de iarnă şi cea de Paşte. Semestrul întâi al anului şcolar 2011-2012 începe în 12 septembrie şi se finalizează în 23 decembrie. După şase săptămâni de curs, elevii din clasele I-IV vor avea o scurtă vacanţă de o săptămână, din 24 octombrie până luni, 31 octombrie. Dacă anul şcolar debutează mai devreme cu trei zile, vacanţa de iarnă se prelungeşte cu o săptămână, până în 15 ianuarie, pentru ca elevii să poată sta mai mult acasă după sărbători. În noua configuraţie, semestrul întâi va avea trei luni, din 12 septembrie până în 23 decembrie, iar al doilea, cinci luni, din 16 ianuarie până în 22 iunie, cu o vacanţă din 7 până în 22 aprilie. În schimb, vacanţa de vară va fi mai scurtă, pentru că va începe în 23 iunie 2012 şi se va încheia în 9 septembrie. Ceea ce înseamnă că anul şcolar viitor va începe cu alte trei zile mai devreme decât acest an.

MODIFICĂRI INUTILE Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a dorit cât mai multe schimbări care „să revigoreze” Educaţia. Din păcate, concret, modificările aduse Legii Educaţiei nu au făcut altceva decât să dea peste cap şi mai mult sistemul, fără să rezolve, în fapt, niciuna dintre problemele cu care acesta se confrunta. Mai mult, în urma aplicării aşa-zisei reforme în Educaţie, multe dintre cadrele didactice competente au ales să plece din sistem, din cauza salariilor foarte mici. Potrivit ministrului Educaţiei, înaintea începerii anului şcolar mai sunt doar 22 de posturi de cadre didactice neacoperite, dintr-un total de 300.000 de posturi şi 80% dintre profesorii care vor preda anul acesta sunt titulari. Pentru a suplini catedrele rămase vacante, ministrul Educaţiei le-a cerut titularilor să predea peste norma de bază, fiind plătiţi cu ora. Mai mult, le-a cerut inspectorilor generali să predea între două şi patru ore, acolo unde este posibil. Noutatea absolută pentru noul an şcolar este evaluarea tuturor elevilor la început de an şcolar şi la sfârşitul acestuia. Menţiunile referitoare la cât ştiu elevii la început de an şi cum evoluează până la încheierea lui vor fi trecute în „foaia de parcurs”, nu în catalog, iar rezultatele îi vor ajuta pe directorii şcolilor să aibă o imagine reală a tuturor elevilor, iar părinţii să ştie ce nivel au copiii lor. Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a cerut inspectorilor şcolari generali ca la festivităţile sau evenimentele de la deschiderea anului şcolar din toate unităţile de învăţământ să fie intonat imnul naţional, cel puţin cele patru strofe obligatorii.