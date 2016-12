Educaţia românească, mai aproape de abis

Sistemnul de învăţământ din România este pe cale de a primi una dintre cele mai puternice lovituri din ultimii ani. Dezamăgit de actuala Lege a Educaţiei şi de prevederile acesteia pentru învăţământul superior, rectorul Universităţii Babeş – Bolyai (UBB) din Cluj Napoca, Andrei Marga, unul dintre puţinii oameni care ar fi putut salva Învăţământul românesc, se gândeşte să plece în străinătate. „Sigur, mai sunt de luat nişte decizii care nu mai depind de mine, dar, în varianta în care se merge pe legislaţia actuală, atunci voi pleca la o universitate străină. Dacă va fi nevoie, atunci voi pleca şi eu în emigraţie, deşi ţinta mea ar fi să rămân aici”, a spus fostul ministru al Educaţiei (perioada 1997-200). Mandatul de rector al lui Andrei Marga, aflat la conducerea UBB în ultimii 20 de ani se încheie în martie 2012. El a susţinut, încă de la apariţia proiectului actualei Legi a Educaţiei, că actul normativ limitează autonomia universitară şi că va favoriza amestecul politicului în mediul academic românesc. Din păcate, deşi sub conducerea sa UBB a devenit cel mai mare centru universitar din ţară, opinia fostului ministru al Educaţiei a fost ignorată de actuala guvernare. De altfel, actualul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, a ignorat toate amendamentele aduse legii de partenerii de dialog social (cadre didactice, studenţi, sindicalişti etc.), în final Legea fiind adoptată în forma dorită de el. Dacă rectorul Andrei Marga va decide să părăsească ţara, sistemul de învăţământ românesc va fi condamnat la pieire, iar rezultatele catastrofale înregistrate în acest an la Bacalaureat vor deveni normale pentru generaţiile următoare de elevi.