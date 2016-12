Educatoarea violentă de la „Micul Regat”, angajată şi la stat!

Noi dezvăluiri ies la iveală în scandalul izbucnit la Centrul de educaţie şi dezvoltare timpurie “Micul Regat”. Dintre educatoarele angajate la acest Centru, trei lucrează şi în învăţământul de stat. Una dintre ele are grijă de preşcolarii de la Grădiniţa „Gulliver”, din Constanţa. Despre cine este vorba? Chiar cea care apare în imaginile pe care părinţii copiilor maltrataţi le-au făcut publice. Este educatoarea care bruschează şi târăşte un copil prin clasă. Tot ea este cea care ia pe sus un micuţ şi-l dă afară din sală. Culmea, femeia ce dă dovadă de un comportament atât de violent este la rândul ei mamă şi, în plus, este însărcinată. Ba mai mult, se pare că educatoarea ar fi căsătorită cu un preot. Potrivit directorului Grădiniţei „Gulliver”, Elena Velcea, aceasta nu a avut niciodată un comportament deplasat. „Mă şochează atitudinea educatoarei. Este cadru didactic titular din 1 septembrie 2009, extrem de solicitată de părinţi. Nimeni, în decurs de cinci ani, nu a făcut nici măcar o sesizare verbală la adresa ei. De asta sunt şocată. Imaginile mi se par cumplite, nu le pot cataloga“, a declarat Elena Velcea. Potrivit unor surse, femeia le-ar fi zis colegelor de la „Gulliver” că plecarea ei de la „Micul Regat” a fost voluntară, dorind probabil să ascundă implicarea ei în scandalul care tulbură mediul preşcolar constănţean. Potrivit aceloraşi surse, ieri după-amiază, la „Gulliver” s-a organizat o şedinţă la care au fost invitaţi părinţii de la grupa de care are grijă educatoarea cu pricina. Aceştia au primit un chestionar pentru a-l completa şi, pe baza răspunsurilor părinţilor, se va întocmi un raport care va fi înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa.

ANCHETĂ ISJ Ieri, reprezentanţii ISJ Constanţa au mers la centrul privat, pentru a afla dacă mai există şi alţi angajaţi de la „Micul Regat“ care lucrează şi la stat. „Sunt trei cadre didactice care-şi desfăşoară activitatea în unităţile din reţeaua de stat. Au voie, din punct de vedere legal, să lucreze oriunde vor în afara orelor de program. Verificăm acum şi activităţile pe care doamnele educatoare le-au desfăşurat în unităţile şcolare de stat. Dacă există plângeri penale împotriva acestora şi nu s-au luat măsuri, managerul unităţii de stat la care sunt angajate va fi demis“, a declarat inspectorul general al ISJ Constanţa, Răducu Popescu. El a adăugat că celelalte două educatoare care lucrează şi la stat, şi la privat nu apar în imaginile de la „Micul Regat“. Una dintre ele este educatoare la Grădiniţa nr. 8, iar cealaltă la Grădiniţa nr. 10, ambele din Constanţa.

Avocatul părinţilor revoltaţi de situaţia de la „Micul Regat” a depus, ieri, noi plângeri penale. „Am cerut cercetarea Centrului ca persoană juridică, a conducerii unităţii, a educatoarei violente din imagini şi a femeii de serviciu cunoscută drept „doamna Vali”, a declarat avocatul Ştefan Roman. Drept urmare, la dosarul deja existent, în care sunt anchetate două îngrijitoare şi o educatoare, s-au adăugat reclamaţii împotriva celor doi directori, Eliza Pufleanu şi Cristina Manolache, şi a educatoarei Irina Petre.