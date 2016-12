Edward Furlong divorţează

Starul din ”Terminator 2: Judgment Day / Terminator 2: Ziua Judecăţii” şi soţia sa pun capăt mariajului lor de trei ani. Actriţa Rachael Bella, în vîrstă de 25 de ani, invocă divergenţe ireconciliabile şi cere custodie comună şi pensie alimentară pentru fiul cuplului, Ethan, de aproape 3 ani. Edward Furlong, în vîrstă de 31 de ani şi Rachael Bella s-au întîlnit în timpul filmărilor la producţia independentă ”Jimmy and Judy” şi s-au căsătorit în 2006.

Dacă Rachael Bella este cunoscută îndeosebi graţie rolurilor din serialele ”Buffy the Vampire Slayer / Buffy, Spaima Vampirilor” sau ”Law & Order: Special Victims Unit / Lege şi Ordine: Brigada Specială”, Edward Furlong are un trecut mult mai zbuciumat. A cunoscut celebritatea mult prea tînăr, la doar 13 ani şi în scurt timp a avut nevoie urgentă de dezintoxicare, din cauza abuzului de alcool şi narcotice. A fost arestat de două ori, pentru că a fost prins conducînd sub influenţa alcoolului, în 2001, iar în 2004 a avut din nou probleme cu legea pentru că a încercat să elibereze homarii din acvariul unui restaurant. Edward Furlong este de altfel un activist înfocat al drepturilor animalelor şi vegetarian convins. Pînă să se căsătorească cu Rachael Bella, a avut idile cu Paris Hilton şi cu actriţele Natasha Lyonne şi Jolene Blalock.