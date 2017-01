Edward Maya l-a depăşit pe David Guetta, în Top Billboard 100

Ca şi apreciata cântăreaţă mangaliotă Inna, cunoscutul solist Edward Maya a reuşit o performanţă cu care puţini artişti est-europeni se pot lăuda: s-a clasat în topul „Billboard Hot 100” pe poziţia 93, cu piesa de succes „Stereo Love”. Acesta s-a poziţionat, printre alţii, înaintea lui David Guetta, a veteranilor de la Linkin Park - care staţionează pe locul 95 în clasament, a lui Kanye West - locul 97 cu piesa „Power” sau a Shakirei, care se află pe locul 98 cu cea mai nouă melodie a sa, „Loca”.

„Billboard Hot 100” reprezintă topul oficial al Statelor Unite ale Americii în domeniul muzicii şi al single-urilor nou-apărute şi constituie un reper semnificativ în muzica pop şi R&B. Dincolo de acest succes, Edward Maya este nominalizat şi la categoria Best Romanian Act din cadrul premiilor MTV EMA din acest an, alături de Inna, Deepcentral, Dan Bălan şi Connect-R. Printre nominalizaţii din clasamentul internaţional la Best Act se numără nume de referinţă ale scenei actuale a muzicii internaţionale precum Enrique Iglesias, David Guetta, Dima Bilan sau Sakis Rouvas.