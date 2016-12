Edward Maya, un alt român care cucereşte topurile internaţionale

Dacă, luna trecută, Inna domina primele locuri în topurile muzicale din Belgia, Rusia şi Polonia, astăzi, un alt român cucereşte topurile internaţionale: Edward Maya. Single-ul său, intitulat „Stereo Love”, ocupă primul loc în materie de vânzări pe Itunes în Franţa şi în clasamentele radio din Rusia, Italia, Olanda şi locul al doilea în clasamentul radio din Franţa. Edward Maya a adus un sound distinct pe scena clubbing-ului românesc, adăugând partituri de acordeon.

Ca urmare a succesului avut cu „Stereo Love”, Edward Maya a susţinut, deja, o serie de concerte în Egipt, Cipru, Albania, Estonia, Turcia şi Grecia. În prezent, artistul se pregăteşte pentru un turneu internaţional, care se va desfăşura între 5 decembrie 2009 şi 14 februarie 2010 şi va include spectacole în Suedia, Italia, Insulele Maurice, Haiti, Portugalia, Canada şi Moscova.

Edward Maya este producător, performer, compozitor şi muzician. A absolvit Liceul de muzică „George Enescu” din Bucureşti şi este student în an terminal la Universitatea Naţională de Muzică din capitală. Anul trecut a produs albumul trupei Akcent, piese precum „Stay With Me”, „That\'s My Name” şi „Lover\'s Cry” purtând semnătura sa. În afară de Akcent, a mai colaborat cu Cassa Loco, Studio One, Marius Nedelcu, DJ Sava, DJ Rynno, Blaxy Girls, Imba şi Costi Ioniţă.

Single-urile „Stereo Love” - considerată piesa cu cea mai mare răspândire internaţională din România şi „This is My Life” au fost lansate pe piaţă în acest an. Primul dintre acestea este licenţiat de către Cat Music la cele mai puternice label-uri din Rusia, Comunitatea Statelor Independente, Italia, San Marino, Bulgaria, Franţa, Benelux, Portugalia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Africa de Sud, America de Nord, Centrala şi de Sud, Anglia, Germania, Austria, Elveţia, Polonia şi Spania.