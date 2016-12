Efecte ciudate ale schimbărilor climatice

Antarctica creşte în înălţime încet, dar sigur, din cauza gheţii pierdute în urma schimbărilor climatice. Donald Argus, cercetător în cadrul laboratorului NASA din Pasadena, California, a studiat împreună cu colegii săi date GPS din ultimii 15 ani, prin care au evidenţiat faptul că părţi din munţii Ellsworth din vestul Antarcticii se ridică cu aproximativ cinci milimetri pe an. În celelalte părţi ale continentului ascensiunea este ceva mai scăzută. O creştere mai rapidă are loc însă în Groenlanda, despre care se spune că se ridică cu circa patru centimetri pe an.

Schimbările climatice ar putea fi parţial de vină pentru această situaţie. Antarctica pierde anual circa 200 de gigatone de gheaţă, iar Groenlanda 300 gigatone. „Pământul are o memorie foarte lungă. Prin urmare, există un răspuns la gheaţa pierdută în urmă cu 5.000-10.000 de ani, care continuă şi în prezent”, susţine Donald Argus. Cantitatea de gheaţă pierdută la ambii poli ai planetei sugerează faptul că aceste creşteri în înălţime sunt un semnal de alarmă apărut din cauza schimbărilor climatice.