Efecte secundare ale recesiunii

Numărul britanicilor care folosesc medicamente calmante a crescut în timpul recesiunii cu aproximativ 11%, cifrele oficiale îngrijorându-i pe medicii britanici. Numărul reţetelor pentru Valium, medicament cu un grad ridicat de dependenţă pentru tratarea problemelor legate de stres şi anxietate, a crescut cu mai mult de 11% în ultimii trei ani, potrivit cifrelor oficiale. Medicii britanici sunt îngrijoraţi deoarece în prezent diazepamul, cunoscut sub numele de Valium, este prescris de cinci milioane de ori pe an în Regatul Unit. Specialiştii de la Royal College of General Practicioners sunt de părere că medicii ar trebui să-i trimită pe britanicii care suferă de anxietate la consiliere psihologică în loc să le prescrie medicamente de care ar putea deveni dependenţi pe viaţă. Specialiştii avertizează că renunţarea la aceste medicamente este foarte dificilă şi că acest tip de tratament nu ar mai trebui recomandat foarte multor pacienţi.

Cifrele oficiale din Marea Britanie arată că în primele trei trimestre ale anului 2009 peste 3,6 milioane de reţete au fost prescrise pentru diazepam, o creştere de 11% faţă de 3,25 milioane în 2006 şi de 17% în ultimii zece ani. Valiumul poate fi prescris pentru stres şi anxietate, însă medicii sunt sfătuiţi să îl prescrie doar pentru utilizare pe termen scurt şi eventual să prescrie antidepresive în locul acestuia. Valiumul este folosit şi pe piaţa neagră a drogurilor, ca alternativă ieftină pentru dependenţii de heroină. Medicii susţin că şi nivelurile de stres şi anxietate au crescut semnificativ de când a început criza economică.