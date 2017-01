Efectele colaterale ale Dosarului Butnaru

După cum am anticipat, în PNL Constanţa începe să adie vîntul schimbărilor. Trecerea pe “linie moartă” a lui Aurel Butnaru nu este un episod oarecare. El are foarte multe semnificaţii şi reprezintă o bilă neagră pentru cei care răspund de soarta nucleului liberal constănţean. În primul rînd, după cum am mai comentat la această rubrică, retragerea precipitată a domnului Matei de la şefia organizaţiei municipale nu a fost o mişcare inspirată. Ea a fost urmată de o alta şi mai dezastruoasă. Numirea lui Aurel Butnaru în locul lui Matei, fie el şi în postura de interimar. Comentariile la zi făcute de mai marii PNL Constanţa dovedesc că domniile lor ştiau că domnul Butnaru are ceva bube în cap. Din relatările apărute în presă la vremea respectivă şi acum, înţeleg că domnului Butnaru i se impută faptul că ar fi colaborat cu fosta Securitate. Sigur, pînă la clarificarea acestei chestiuni, Aurel Butnaru se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Dar, cu toate acestea, pentru a nu implica PNL într-un scandal, cum, de altfel, s-a şi întîmplat, era bine ca domnia sa să stea pe margine. În primul rînd, dacă ţinea la prestigiul partidului pe care îl reprezintă, chiar domnul Butnaru în persoană trebuia să se abţină de la… promovare. Bun, să zicem că pofta de putere este greu de stăpînit. Atunci, să-mi fie cu iertare, ar fi trebuit să intervină conducerea judeţeană, problemele cu care se confruntă Aurel Butnaru fiind cunoscute de cei în drept să-şi dea avizul. Nu de alta, dar, din cîte amintesc, atunci cînd s-a pus în discuţie revenirea în partid a fostului prefect Dănuţ Culeţu, subiectul a fost întors pe toate feţele cu maximă exigenţă! E drept, nu ştiu dacă domnul Culeţu, asupra căruia planează unele suspiciuni, şi-a rezolvat problemele invocate de liberalii care nu l-au primit cu braţele deschise. Fostul prefect este din nou membru de partid cu drepturi depline. Ba, chiar mai mult decît atît, deţine o funcţie importantă în structurile organizaţiei municipale Constanţa. De pe această poziţie, agită de zor steagul revoluţiei liberale. Aspiră, din cîte înţeleg, la funcţia de preşedinte. Dacă nu la judeţeană, măcar la organizaţia municipală… Cu alte cuvinte, se vrea în top. Dacă nu se simte vulnerabil din niciun punct de vedere, e dreptul domniei sale de a concura pentru o funcţie importantă în partid. În caz contrar, un nou scandal ar putea pune la pămînt PNL Constanţa. Şi Aurel Butnaru a pornit la drum cu aspiraţii mai mult decît optimiste. Acum, după scandalul declanşat zilele acestea, a demisionat. Numirea lui Butnaru ca interimar la organizaţia municipală amintită poate fi comentată ca un moment de slăbiciune din partea celor care şi-au dat acordul. Votul de blam a prins contur după ce Crin Antonescu, în calitatea sa de preşedinte pe ţară al PNL, a venit să facă, incredibil, curăţenie la Constanţa! Nu trebuia să se ajungă aici! Din acest moment, Antonescu poate să ceară orice, erijîndu-se în salvatorul filialei judeţene. Într-o astfel de ipostază, un Ludovic Orban, extrem de vehement, este îndreptăţit să pună la zid actuala conducere. Cîndva, poate la alegerile pentru şefia organizaţiei judeţene, acest episod va fi contabilizat în dreptul cuiva. Atenţie, chiar dacă, la acea oră, domnul Butnaru va fi curat ca lacrima! În politică, în anumite momente cheie, se contabilizează totul. Ieşirea la rampă a lui Crin Antonescu ar trebui receptată de conducerea organizaţiei judeţene ca un avertisment. El sună cam aşa: ”Băieţi, ce naiba, trebuie să vin eu să vă fac treaba?” Într-un fel, pot spune că soarta actualei conduceri a PNL Constanţa depinde de dosarul lui Butnaru. Chiar soarta organizaţiei, care, sigur, îi este datoare pentru sediul de la etajul 13 al hotelului “Parc”.