Efectele „dramatice“ ale dării în plată: record al creditului imobiliar...

19:54:55 / 27 Iulie 2016

bancile nesatule

bancile sunt stat in stat si nu accepta nicio propunere din partea clientilor care le umple buzunarele. CHF 2,2 LEI IN 2007 IN PREZENT 4,1 ATENTIE DUBLU SI CLAUZE ABUZIVE CU DUIUMU, IAR TU BANCA CAMATARA CARE ESTI NU FACI NIMIC SA SCAZI RATA, DOBINDA, SATRECI LA CURSUL ISTORIC CARE ASA AR FI CEL MAI ONEST. NIMIC DECAT HOTIEEEEE