Efectiv complet pentru CSV 2004 Tomis

Cu toate că pregătirea echipei feminine de volei CSV 2004 Tomis Constanţa a început încă din luna august, antrenamentele se desfăşoară în efectiv complet abia de ieri. Ultimele jucătoare ajunse la echipă sînt croata Katarina Barun, slovaca Martina Konecna şi cehoaica Ivana Plochotova, care au participat alături de echipele lor naţionale la Campionatul European de volei, încheiat duminică, în Polonia. Sosite la echipă încă de la sfîrşitul săptămînii trecute, cele trei jucătoare din străinătate au bifat deja primele partide pentru formaţia constănţeană la turneul de la Tg. Mureş. Dar primul antrenament alături de echipă a avut loc abia ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa. Cu o experinţă vastă atît în cadrul întrecerilor internaţionale, cît şi în cea mai importantă întrecere intercluburi, Liga Campionilor, noile jucătoare s-au declarat încîntate de alegerea făcută şi speră să întrerupă hegemonia celor de la CSU Metal Galaţi. „Constanţa a fost prima alegere pentru mine şi mă bucur că am ajuns aici. Sper ca experienţa mea în cupele europene să ajute Tomisul şi să obţinem performanţe notabile”, a spus extrema Martina Konecna, jucătoare sosită de la campioana Austriei, SVS Post Schwechat. Dacă Martina Konecna s-a oprit în grupele Ligii Campionilor cu formaţia austriacă, Ivana Plchotova a fost aproape de Final Four, cu Fakro Muszynianka Muszina (Polonia), formaţie care a evoluat în aceaşi grupă cu CSU Metal Galaţi, campioana Romaniei. „Toată lumea mi-a spus că în România se joacă un volei de calitate, iar Constanţa este un loc foarte drăguţ. Acestea au fost motivele pentru care am ales să vin aici”, a declarat Plchotova, care crede că Tomisul are parte de un debut foarte greu de campionat: „Este foarte dificil meciul cu Galaţi. Nu am venit de foarte mult timp la echipă, iar relaţiile de joc dintre componentele unei echipe vor fi cele care vor determina rezultatul. Sîntem în aceeaşi situaţie ca şi ele, dar rămîne de văzut cine se va mobiliza mai repede pînă la ora meciului”.

Barun, motivată de propunerea de a juca la Constanţa

Unul dintre cele mai importante nume sosite la Tomis în vară este Katarina Barun, croata care în sezonul trecut a evoluat pentru campioana României, CSU Metal Galaţi. Barun a revenit în România după o accidentare gravă suferită anul trecut într-un meci din campionatul intern. Răbdarea şi dorinţa de a reveni cît mai rapid pe teren au făcut ca universalul croat să participe chiar şi la Europenele din Polonia, deşi şansele pentru acest lucru erau destul de mici. „Anul trecut a fost unul foarte dificil pentru mine, mai ales din cauza accidentării. Mă simt foarte bine acum. Am avut parte de doctori foarte buni în Croaţia. Mi-au spus că trebuie să aştept pentru că anul era deja pierdut pentru mine şi văd că răbdarea m-a ajutat să revin. Am avut o ofertă bună din partea clubului de aici. În plus, am fost foarte fericită că au crezut în mine. M-a motivat foarte mult să văd că lumea încă mai are încredere în mine”, a spus Barun. Lotul formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa pentru sezonul 2009-2010 va fi prezentat vineri, de la ora 20.00, la Pavilionul Expoziţional Constanţa.