Efectiv redus pentru Callatis

Callatis Mangalia, surpriza plăcută a returului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, va evolua sâmbătă, în deplasare, de la ora 11.00, cu FC Botoşani. Un meci care se anunţă echilibrat atât prin prisma locurilor ocupate de cele două echipe în clasament, gazdele sunt pe locul 5, cu 39 de puncte, iar Callatis, pe locul 7, cu 36p, dar şi a rezultatelor înregistrate în ultima perioadă. Callatis va aborda însă meciul de la Botoşani fără cinci jucători, Crăciun, Doicaru, Lupu şi Hertu sunt accidentaţi, iar Răvoiu este suspendat.

„Am făcut deplasarea cu 14 jucători, însă chiar dacă avem multe absenţe, doar Doicaru să spunem că ar fi fost printre titulari. Cam în aceeaşi formulă am mers şi la Otopeni şi am reuşit să câştigăm. Va fi o partidă dificilă, împotriva unui adversar puternic, dar inconstant pe teren propriu şi vom încerca să ne facem jocul. Mangalia îşi doreşte în acest final de sezon să evolueze cât mai frumos, iar dacă va fi să luăm punct sau puncte din această deplasare cu atât mai bine. Personal îmi doresc să încheiem campionatul cu 41 de puncte, iar ce va fi în plus va însemna un bonus pentru jucători“, a declarat antrenorul Mugurel Cornăţeanu. Callatis a efectuat deplasarea la Botoşani încă de joi, distanţa fiind parcursă în aproximativ nouă ore. Formula probabilă de start a Callatisului: Neagu - Samson, Damian, I. Posteucă, Miron - Bardu, Erdinci Cogali, Cojenel, Bolat - Sin, Calagi.