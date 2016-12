Efectivele de porcine, în scădere

Producţia de carne de porc a crescut, în 2011, cu 9.600 tone, deşi efectivele de porcine au scăzut cu 76.000 de capete în primele şapte luni ale acestui an, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără. „La carnea de porc avem o creştere a producţiei cu 9.600 tone în primele şapte luni ale anului, de la 235.200 tone, la 244.800 tone, deşi avem o scădere a efectivelor de porcine cu 76.000, până la 5,115 milioane la finele lunii iunie”, a precizat Tabără. În cazul producţiei de carne de vită, aceasta a crescut cu 2.300 tone, la şapte luni, până 162.800 tone, iar producţia de carne de oaie a înregistrat un plus de 11.100 tone, de la 94.600, la 105.700 tone, la finele lunii iulie. În schimb, la carnea de pasăre s-a înregistrat o reducere cu 12.000 tone până la 250.800 tone în primele şapte luni din acest an. „La şapte luni am înregistrat o scădere a producţiilor de lapte de vacă şi de oaie cu 1,43 milioane hectolitri şi respectiv 386.600 hectolitri. În cazul ovinelor s-a remarcat o mutaţie, mulţi fermieri au trecut pe creşterea oilor pentru carne deoarece este o piaţă excepţională atât în UE, cât şi în afara ei. De asemenea, s-a remarcat şi o creştere a producţiei de lână până la 23.006 tone, ceea ce ar putea însemna o reabilitare a zonei industriale de a relua valorificarea acestui produs\", a precizat Tabără.