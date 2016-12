Efectul placebo nu mai este un fenomen enigmatic

11:21:42 / 07 Iunie 2014

oare !???

salut .ce sa zic eu .cred ca placebo exista cu siguranta e un joc al minti nostre poate ancestral el se declanseaja prin administrare de medicamente surogat adica zahar sau altele fara efect decit pshihologic si corpu reactioneaza mai e un placebo care eu numesc manipulare prin ritual vezi bisericile din toate timpurile ele pun accent pe ritual fie el penru ceva sau pentru sanateate cazul insubiectul nostru .deci sa fim atenti cu noi si cu corpu nostru in permanenta .la ce nu merge placebo la dinti cind un dinte s-a cariat si a ajuns la nerv placebo a murit acel dinte te va durea pina il pierzi sau il extragi .deci afectiuni usoare merg la placebo .poate zic eu ca asocierea placebo plus medicatie veridica ar fi mai benfica pentru organism .ceia ce nu se face in practica ar suna cam asa : medicamente testate plus de doua ori mai multe medicamente placebo .ar ajuta corpu pe taote planurile ar genra raspuns imunitar plus efectu medicamentului propiu zis deci cistiga organizmu .cam atit cred eu .sa fim sanatosi cu toti si sa avem grija de sanatatea noastra ca vorba batrineasca prevenirea e mama intelepciuni.