EFORIE - 55 de tineri, puşi în posesie cu terenuri pentru locuinţe

O parte din tinerii cu domiciliul în Eforie care şi-au depus cereri pentru achiziţionarea unui teren în vederea construirii unei locuinţe şi-a văzut îndeplinit visul. Primarul Eforiei, Ovidiu Brăiloiu, i-a chemat, ieri, pe primii 55 de tineri care se încadrează în condiţiile impuse prin Legea 15/2003, prin care se acordă sprijin tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, să semneze procesele-verbale de acordare a terenurilor. În lege este prevăzut că persoanele cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani care nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atît în localitatea în care se solicită atribuirea, cît şi în alte localităţi, au dreptul de a obţine, o singură dată, un lot de teren cu suprafaţa cuprinsă între 250 şi 400 mp, în regim de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei. Printre cei 55 de tineri care şi-au văzut visul cu ochii se află şi Raluca Bănică, o tînără de 26 de ani, căsătorită, din Eforie Nord. „Eu mi-am depus dosarul anul trecut în noiembrie şi am reuşit să obţin teren pentru construirea unei case. În prezent stau la socri, pentru că nu am o locuinţă proprie”, a spus tînăra, adăugînd că tinerii trebuie să profite de această şansă. Beneficiarul unui astfel de teren este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În baza Legii 15/2003, la Primăria Eforie s-au depus 608 cereri de atribuire de terenuri. Unele dintre acestea datează de pe vremea fostei administraţii, încă din 2003, dar toate dosarele au fost inventariate de actuala administraţie. Criterii suplimentare pentru stabilirea unei priorităţi de acordare a terenurilor au fost stabilite prin Hotărîrea Consiliului Local Eforie nr. 251/2003, privind aprobarea atribuirii în folosinţă de loturi, iniţiată de primarul Brăiloiu. De exemplu, dacă tinerii sînt căsătoriţi, au copii sau au studii superioare primesc punctaj în plus. De mai multe puncte beneficiază şi cei care locuiesc de mai mult timp în Eforie, potrivit HCL nr. 359/2006, care completează HCL 251/2003. Acordarea de terenuri nu a fost însă posibilă întrucît fosta administraţie locală a ipotecat o suprafaţă de teren de 66,4 ha de teren, iar actuala conducere a Primăriei a trebuit să facă demersuri timp de trei ani pentru a anula ipoteca. Ulterior s-a întocmit un plan urbanistic zonal, aprobat prin hotărîre de Consiliu, în martie 2008, iar odată cu acesta s-a aprobat şi atribuirea de teren pentru tineri. Pentru primele 55 de loturi s-au semnat ieri procesele-verbale de punere în posesie. „Este încununarea unei munci de trei ani. A fost o muncă de birou minuţioasă, în care am adunat toate dosarele şi le-am verificat pe fiecare în parte. Momentul acesta trebuia să fi avut loc în urmă cu trei ani însă, din cauza erorilor vechii administraţii, a nefuncţionalităţii Consiliului Local şi a blocării proiectului din partea consilierilor PD, care i s-au opus, am reuşit abia acum să oferim terenurile tinerilor. Am avut parte de nişte şedinţe de Consiliu tumultoase, dar, pînă la urmă, i-am convins pe consilieri să voteze”, a declarat Brăiloiu. El a mai spus că după ce toţi tinerii vor fi puşi în posesie, Primăria va demara lucrări pentru montarea unui sistem de alimentare cu apă, canalizare, reţea de alimentare cu energie şi reabilitări de drumuri. Administraţia locală va pune la dispoziţia tinerilor proiecte de case tip. Alte aproape 150 de persoane vor primi teren săptămîna viitoare, însă Brăiloiu dă asigurări că toţi cei 608 tineri care şi-au depus dosare pe Legea 15/2003 vor primi terenuri.