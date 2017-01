EFORIE - Alei de acces pentru cele 60 de locuinţe ANL

Primăria Eforie a început amenajarea aleilor de acces către cele 60 de locuinţe în regim ANL construite în Eforie Nord, prin programul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”. Locuinţele ANL oferite tinerilor pînă în 35 de ani sînt grupate în patru blocuri şi cuprind 30 de apartamente şi 30 de garsoniere. Potrivit declaraţiilor primarului din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, construirea apartamentelor a început în primăvara lui 2007, iar începînd din această primăvară, s-au inaugurat, pe rînd, toatre cele patru blocuri, lucrările fiind finalizate în septembrie. Suprafaţa unei garsoniere este de 35 de metri pătraţi, iar cea a unui apartament, de 60 metri pătraţi. Acestea au confort 0, sînt decomandate şi includ şi dressing-uri amenajate. Fiecare bloc este dotat cu centrală proprie, deja montată la primul bloc, iar în prezent, încă, se lucrează la racordarea locuinţelor la reţeaua electrică, însă Primăria nu mai poate asigura fondurile necesare continuării lucrărilor din cauza nefuncţionalităţii Consiliului Local. „Consiliul Local Eforie nu a funcţionat normal în ultimele luni şi încă avem un buget limitat. Sîntem în situaţia de a nu mai putea continua lucrările de montare a utilităţilor la locuinţele ANL pentru că, în CL, nu s-au aprobat proiectele pentru plata pe terenurile concesionate pentru locuinţe. Am cerut sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns”, a declarat edilul. În jurul blocurilor se vor amenaja şi peste 60 de parcări, un număr suficient pentru cei care vor locui în apartamentele de tip ANL, şi spaţii verzi. Potrivit modificărilor Legii 152/1998, beneficiarii contractelor de închiriere au posibilitatea ca, după o perioadă de cinci ani, să cumpere locuinţele. Administraţia publică locală a obţinut aviz favorabil de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru criteriile suplimentare de repartizare a celor 60 de spaţii locative din Eforie Nord. Astfel, de prevederile legii nu vor beneficia doar tinerii care au domiciliul de cel puţin un an în oraş şi îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Eforie, ci şi cei care au serviciul în localităţile limitrofe precum Constanţa, Mangalia, Tuzla, Agigea şi Techirghiol.