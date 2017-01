Eforie - Brăiloiu îi sugerează lui Chiru să-şi ia concediu...

Pedelistul Gigi Chiru, consilier local în Eforie, recunoscut ca „agitator” pentru provocarea scandalurilor în Consiliul Local Eforie, a simţit că nu se află îndeajuns în lumina „reflectoarelor” presei şi a ieşit, ieri, din nou la rampă, pentru a-i transmite primarului oraşului, Ovidiu Brăiloiu, că, la sfîrşitul sezonului estival, are de gînd să iniţieze o campanie de strîngere de semnături pentru demiterea sa din funcţie, în cazul în care „nu-şi face treaba” faţă de cetăţenii din Eforie. Brăiloiu spune, în schimb, că pedelistul este cel care nu-şi vede lungul nasului, în condiţiile în care el, împreună cu restul colegilor, sînt cei care au lipsit de la şedinţele de Consiliu Local ori cînd au venit au provocat doar scandaluri şi agitaţie în rîndul celor prezenţi, ceea ce a dus la suspendarea mai multor şedinţe şi la blocarea activităţii Primăriei Eforie. Afirmaţiile lui Chiru nu mai iau pe nimeni prin surprindere, în condiţiile în care nu este la primul demers de acest gen, războiul lui cu primarul Brăiloiu pornind după ce a devenit membru PD-L, în primele luni ale lui 2005. „Eu am susţinut intrarea lui Chiru în Consiliul Local ca şi consilier local PSD, în ciuda faptului că existau unele voci care nu îl indicau drept cea mai bună opţiune. Cu toate acestea, la doar trei luni, după schimbarea culorii Guvernului, Chiru a plecat de la PSD. Mai întîi a vrut să intre la PNL, însă nu l-au primit, şi a intrat în PD (n.r. - actual PD-L), fiind primit cu braţele deschise, cu toate că el nu prea le face cinste. Din acel moment au început scandalurile şi tot atunci a strîns semnături pentru a mă înlătura din funcţie, dar nu a reuşit, iar populaţia l-a taxat”, a declarat Brăiloiu, adăugînd că se aştepta la o astfel de iniţiativă, în condiţiile în care se ştie că PD-L-istul a rămas cu un gust amar după ce administraţia locală l-a preferat viceprimar pe liberalul Robert Şerban, şi nu pe el. Un motiv în plus pentru Chiru să încerce prin toate mijloacele să îl „pedepsească” pe Brăiloiu, dar fără să se gîndească că efectele acţiunilor sale se răsfrîng asupra sa, avînd în vedere că, pînă acum, nici instanţa nu i-a dat cîştig de cauză. În afara faptului că nu a reuşit să devină primar şi nici viceprimar, Chiru a apelat la instanţă pentru ca aceasta să anuleze o serie de hotărîri de Consiliu, adoptate într-o şedinţă la care consilierii PD-L nu au fost prezenţi, însă nici de această dată nu a avut sorţi de izbîndă, pentru că deciziile judecătoreşti nu i-au fost favorabile. Brăiloiu spune că „această palmă dată din nou cetăţenilor din Eforie” îl determină să se consulte cu aleşii locali pentru a se lua o decizie în privinţa „grupului de agitatori” format din Gigi Chiru şi Costică Avătafului. „Cei doi consilieri PD-L pot fi excluşi de la anumite şedinţe, li se poate lua dreptul de vorbi în şedinţe sau pot fi suspendaţi o lună, două sau mai multe”, a declarat Brăiloiu, fiind de părere că afirmaţiile lui Chiru reprezintă o altă formă de a atrage din nou atenţia asupra sa. Recomandarea lui Brăiloiu pentru Chiru este să-şi ia concediu o lună, să se odihnească şi apoi să vină la lucru, poate va vedea altfel lucrurile.