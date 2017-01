EFORIE - Centru de Internet pentru Public

În ultima şedinţă a Consiliului Local (CL) Eforie, cei 15 aleşi locali au aprobat hotărîrea privind participarea Bibliotecii din Eforie Nord la Programul Naţional Biblionet, vizînd înfiinţarea de Centre de Internet pentru Public în bibliotecile locale, ca parte a programului derulat la nivel mondial, Global Libraries, finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates. Prin această hotărîre se aprobă asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru înfiinţarea unui Centru de Internet pentru Public, dotat cu birouri şi calculatoare, fiecare avînd aprox. 2,5 metri pătraţi pentru fiecare birou cu computer. Mobilierul din centru va fi completat de sisteme de încălzire şi aerisire corespunzătoare. Fundaţia va asigura şi finanţarea costurior aferente administrării centrului de internet: abonament, internet, poliţa de asigurare pentru echipamentele dotate, asigurarea securităţii centrului prin instalarea unor sistem de siguranţă şi plata utilităţilor (curent, apă şi căldură). În plus, prin acest program este asigurată finanţarea costului transportului şi cazării angajaţilor bibliotecilor care vor participa la Programul Biblionet, componenta de instruire IT şi management Centru de Internet, program în care a fost inclusă şi Biblioteca din Eforie Nord. Biblionet este un program care se derulează pe cinci ani, care le va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX (International Research & Exchanges Board), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară.