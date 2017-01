EFORIE - Conducere nouă la SC Util Serv SRL?

În următoarea şedinţă a Consiliului Local (CL) Eforie, care va fi organizată, cel mai probabil, într-una din zilele săptămînii viitoare, printre proiectele de hotărîre care se vor afla pe ordinea de zi se află şi o iniţiativă de schimbarea a conducerii societăţii Util Serv SRL. Societatea are ca acţionar majoritar CL Eforie şi, de patru ani, îşi desfăşoară activitatea în localitate sub această formă. Primarul oraşului, Ovidiu Brăiloiu, susţine însă că activitatea societăţii a fost „cu probleme”. „Societatea Util Serv SRL a ajuns în pragul falimentului şi, în urma unei analize întocmite de administraţia locală, am decis să întocmim un proiect de hotărîre prin care să formăm alt Consiliu de Administraţie şi să-l schimbăm pe managerul Vasile Bratu, care se află în prezent în fruntea instituţiei. Urmează să purtăm discuţii la nivelul CL Eforie şi să desemnăm o altă persoană la conducerea societăţii. Încă nu avem niciun nume, însă vom numi o persoană cu experienţă în domeniu şi care va putea să-şi asume răspunderea în faţa CL”, a declarat Brăiloiu. Printre obiectele de activitate ale societăţii se numără menţinerea spaţiilor verzi din Eforie şi păstrarea semnelor de circulaţie în stare bună.