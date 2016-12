EFORIE - Consolidarea falezei din Eforie Sud, îngreunată de ploi

Lipsa de rezistenţă a falezelor din Eforie revine în actualitate după ce intemperiile s-au abătut în weekendul trecut asupra judeţului Constanţa şi au provocat, din nou, surparea porţiunii de faleză cuprinsă între Hotelul Maria - zona Cazinoului şi Hotel Pescăruş din Eforie Sud. Primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că autoritatea locală a demarat, în urmă cu cinci ani, un proiect privind consolidarea falezei, dar care nu a mai ajuns să primească finanţare din partea statului. În derulare se află însă un program de reabilitare a tuturor falezelor de pe litoralul românesc, printr-o colaborare între Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) şi autorităţile din Constanţa, Eforie, Tuzla şi Costineşti, proiect finanţat de Guvern, dar, în timp ce, pe de o parte se efectuează lucrări de tasare a terenului, pe de altă parte, acesta se surpă sub privirile neputincioase ale autorităţilor. Brăiloiu e sigur că decizia din 2005 de a nu mai aloca fondurile necesare reabilitării falezelor a fost luată pe criterii politice, dar vorbeşte şi de un „blocaj la Ministerul Finanţelor” în acest proiect. „Surparea falezelor s-a produs începînd cu anii ’90, pentru că, pînă atunci, s-au alocat bani pentru întreţinerea lor. În schimb, după ’90, falezele nu au mai reprezentat o preocupare majoră pentru autorităţile centrale şi nu s-au mai găsit banii necesari pentru întreţinerea acestora. An de an, deplasările de teren în zona falezei din Eforie Sud au continuat însă cele mai accentuate alunecări de teren s-au petrecut între anii 1994 şi 2000, cînd s-au înregistrat şi multe precipitaţii”, a declarat primarul din Eforie. Sistemul de canalizare al oraşului care nu a mai făcut faţă căderilor masive de precipitaţii din ultimii ani şi infiltraţiile în teren au condus şi ele la alunecările de teren din Eforie Sud. „Vom încerca să stopăm într-un fel deplasările de teren de la faleza din Eforie Sud şi să cosmetizăm zona”, a mai declarat Brăiloiu.

47 de milioane de lei pentru reabilitarea completă a falezelor din Eforie

Printr-o hotărîre de Guvern emisă în 2007, statul a aprobat un proiect integrat în valoare de 49 milioane de euro pentru reabilitarea falezelor din Constanţa, Eforie, Tuzla şi Costineşti. Ministerul Mediului de la acea vreme a avizat studiile de fezabilitate pentru consolidarea falezelor şi plajelor din cele patru zone ale litoralului. Pe toată perioada efectuării lucrărilor de reabilitare a falezelor de la Eforie, derulate în patru ani, porţiunile de mal înalt au intrat sub administrarea DADL, instituţie care s-a ocupat de efectuarea licitaţiilor pentru fiecare din cele patru faleze şi stabilirea procedurilor prin care banii sînt acordaţi anual, în funcţie de lucrări. Din spusele purtătorului de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, din suma totală de 49 de milioane de euro, doar pentru faleza din Eforie sînt prevăzute cheltuieli de 14 milioane de euro. „Banii pentru reabilitarea falezelor se repartizează anual în funcţie de cantitatea lucrărilor. Pentru faleza din Eforie, anul acesta s-au repartizat cinci milioane de lei”, a declarat Cătălin Anton. Termenele de finalizare a falezelor diferă de la o zonă la alta, în funcţie de lucrări.