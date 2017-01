EFORIE - Daruri pentru preşcolari

Primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, oferă zilele acestea pachete constînd în dulciuri şi portocale pentru toţi copiii de la cele două grădiniţe din Eforie Nord şi Eforie Sud. Edilul spune că pachetele sînt oferite din partea sa şi nu a administraţiei locale, pentru că Primăria are chetuieli limitate din cauza Consiliului Local care, după alegerile locale din iunie, nu funcţionează corespunzător. „Abia reuşim să acoperim cheltuielile curente ale Primăriei din cauza Consiliului Local care nu funcţionează cum ar fi trebuit. Din păcate, nu am avut bani pe care să-i alocăm pentru cadouri din partea administraţiei locale, însă sperăm ca situaţia să se redreseze şi să revenim la o stare de normalitate în curînd. Am hotărît să le ofer personal o bucurie celor mici cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, a declarat Brăiloiu. În total, edilul oferă 200 de pachete pentru toţi preşcolarii din cele două Eforii.