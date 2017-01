EFORIE - Demersuri pentru construcţia de locuinţe ANL

Primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, face eforturi pentru a obţine de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) Bucureşti aprobare pentru construirea, la Eforie Sud, a 132 de locuinţe destinate închirierii, pentru tinerii din oraş. Ansamblul de 132 de locuinţe este situat între Eforie Sud şi Tuzla, cu panoramă înspre Marea Neagră şi Lacul Techirghiol. Reprezentanţii administraţiei locale au demarat acest proiect în 2004, însă susţin că cei de la ANL Bucureşti au considerat că documentaţia nu respecta toate prevederile legii locuinţei, camerele fiind prea mari. „Chiar dacă actele s-au refăcut în timp record, au rămas uitate prin birourile ANL. În urma insistenţelor primarului din Eforie, responsabilii de la Bucureşti au acceptat în acest an ca documentaţia să fie refăcută conform indicatorilor economici”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Eforie. Prin urmare, întreaga documentaţie a fost retransmisă către Bucureşti, urmînd ca lista construcţiilor la nivel de ţară pe 2009 să fie aprobată în curînd. De aceste locuinţe ar urma să beneficieze şi persoane evacuate din propriile locuinţe prin Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar în primă fază vor fi ridicate 72 de locuinţe. „Dacă vom primi aprobarea de la ANL pentru acest proiect, vom demara în regim de urgenţă toate procedurile necesare, astfel încît tinerii din Eforie să aibă posibilitatea să trăiască decent în locuinţe primitoare. Sînt deja aproape de finalizare lucrările de canalizare şi alimentarea cu apă. Pe acestă cale facem apel şi către Enel Dobrogea să prindă în planul de investiţii pe acest an şi alimentarea cu energie a cartierului cunoscut sub numele de Proiectul XII, deoarece considerăm că nu este normal ca o societate care desfăşoară activităţi deosebit de profitabile în Eforie să nu se implice în dezvoltarea infrastructurii localităţii, pentru că tot ea va fi principala beneficiară în urma investiţiei” a declarat Brăiloiu. Pentru branşarea locuinţelor din Proiect XII la sistemul de alimentare cu apă şi realizarea sistemului de canalizare sînt utilizate fonduri de 3,7 milioane lei, investiţia fiind suportată de Compania Naţională de Investiţii (CNI), în colaborare cu Primăria Eforie.