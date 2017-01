EFORIE - Locuinţele de la fosta fabrică de gheaţă intră în reparaţii

La Eforie, în ultima şedinţă de Consiliu Local a fost aprobat proiectul de hotărîre prin care Primăria oraşului Eforie va reabilita o aripă a fostei fabrici de gheaţă. Într-un comunicat de presă remis de Primăria Eforie se precizează că, în urmă cu şase ani, fosta fabrică de gheaţă a fost amenajată cu spaţii de locuit, avînd în vedere că încă de atunci se înregistra o lipsă acută de locuinţe în oraş. Lucrările pentru amenajarea locuinţelor nu au fost finalizate din cauza că banii alocaţi de la bugetul local s-au terminat, din partea reprezentanţilor Primăriei fiind estimată atunci o valoare mai mică a proiectului. Prin urmare, familiile care deja se mutaseră în locuinţele neterminate nu au beneficiat de condiţii corespunzătoare de locuit. „La Primărie am primit în nenumărate rînduri reclamaţii referitoare la condiţiile improprii în care locuiesc aceşti locuitori şi de aceea am decis să iniţiem un nou proiect de hotărîre pentru remedierea situaţiei, ceea ce am şi făcut”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Proiectul de hotărîre a fost reactualizat în 2007 şi a fost identificată o sursă de finanţare printr-un împrumut contractat de la o bancă. „Lucrările pentru finalizarea locuinţelor urmează să înceapă într-o săptămînă. Estimăm că le vom termina într-o lună şi jumătate, pentru ca locuitorii să beneficieze cît mai repede de condiţii corespunzătoare. Cît timp se vor derula lucrările, oamenii vor trebui să-şi găsească un alt loc unde să locuiască”, a mai spus Brăiloiu. Potrivit primarului, lucrările au întîrziat cîteva luni din cauza opoziţiei consilierilor PD-L, deşi a fost vorba de reparaţii solicitate de cetăţenii din Eforie. El a adăugat că reprezentanţii PD-L şi ai Partidului Pensionarilor au încercat să suspende punerea în aplicare a hotărîrii de consiliu prin care se demarează reabilitarea locuinţelor de la fosta fabrică de gheaţă. Acest proiect se alătura celui privind construirea a 132 de apartamente sociale în Eforie.